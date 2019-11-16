Erdoğan: Bay Kemal'e 5 tane koyun teslim edin inanın kaybeder.

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken emeklilik sisteminin Türkiye'nin zararına olacağını belirterek, " Bizim başımıza bu erken emekliliği dolayanlar bunu bedelini ödeyecekler. Milletimin faydası neredeyse varım, milletimin ve ülkemin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum" diye konuştu.

Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu Topkapı kampüsünde düzenlenen, Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu.

Türkiye'de genel sağlık sigortası sisteminin kimseyi dışarıda bırakmadığını belirten Erdoğan, "Artık vatandaşlarımız istedikleri hastanede sağlık hizmeti alabilmekte" diye konuştu.

Erdoğan, erken emeklilik sisteminin Türkiye'ye zarar vereceğini ifade ederek, "Hem erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş arayacak, bu da işsizliğe öncü olacak" dedi.

Erdoğan ayrıca, daha önce oldukça düşük seviyede olan işsizliğin kur, enflasyon, faiz saldırısının ardından yüzde 14'e kadar çıktığını söyledi, "Yeniden düşmeye başlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- 17 yılda emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık. Prim ödemesine ve yılına bakmaksızın hiçbir emekli maaşının bin liranın altında kalmamasını sağladık.

- Muhtarlar ve güvenlik korucuları gibi geçmişte sosyal güvenlik primleri ödenmeyen kesimleri de devlet şemsiye altına aldık.

- Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk.

- Herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz, artık vatandaşlarımız istedikleri hastanede sağlık hizmeti alabilmekte.

- İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla sosyal güvenlik sistemimizi baştan sona yeniden inşa ettik. Geçmişte işçi, memur, esnaf için ayrı ayrı verilen hizmetleri birleştirdik.

-Kanuni Sultan Süleyman da böyle diyor, 'gerekirse devlet olmasın ama benim vatandaşım sağlıklı olsun'

- Kayıt altındaki aktif sigortalı sayısını 12 milyondan 21 milyon seviyesine çıkardık, bakın nereden nereye geldik?

'Yeni MB başkanımızla faiz geriledi'

- Göreve geldiğimizde ihracatımız 36 milyar dolardı, şimdi 171 milyar dolara çıktık. Nereden nereye.

- Bay Kemal ne diyordu? 'Bunlar şimdi IMF'ye gidecek' diyordu. IMF'nin kapısını CHP zihniyeti açtı.

- Faiz, yüzde 40'a doğru gitmişti. Yeni Merkez Bankası Başkanımızla beraber şu anda faiz oranı yüzde 13,5'a kadar indi, daha da inecek.

-Kayıt dışı istihdamı yüzde 52'den yüzde 36 seviyesine indirdik. Aktif sigortalı sayısını 12 milyondan 21 milyon 410 bine çıkardık.

- Daha önce yüzde 8,4 seviyesine kadar düşürdüğümüz işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın ağustos ayında maruz kaldığımız kur, enflasyon, faiz saldırısının ardından yüzde 14'e kadar çıktı. Bu oranın özellikle eylül verisinin de belli olmasıyla birlikte yeniden düşmeye başlamasını bekliyoruz.

- Enflasyon da inşallah tek haneli rakama inecek 2020'de.

- Görünen o ki, bu yıl turist sayısı 50 milyonu aşacak. Türkiye artık önemli bir destinasyon oldu dünyada.

- Bay Kemal'e 5 tane koyun teslim edin, inanın kaybeder. Kendisine SSK'yı verdiler hâl ortada.

- Halkıma hizmetten dolayı zarar ediyorsak edelim.

'İskandinav ülkeleri erken emeklilikle battı'

- Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman olsun. İskandinav ülkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle battı. Herkes vaktinde emekli olmalı.

- Hem erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş arayacak, bu da işsizliğe öncü olacak. Bu hesap kötü, şer, zararlı bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum beni bu yola asla teşvik etmeyin. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uygulamaya çalışıyor bizdeki bazı köhne kişiler sistemi çökertmek için koşuyor.

- Bizim başımıza bu erken emekliliği dolayanlar bunu bedelini ödeyecekler. Milletimin faydası neredeyse varım, milletimin ve ülkemin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum

'Bay Kemal PKK ile yürüdü'

-YPG'yi Kürt diye tanımlayanlar benim Kürt vatandaşlarıma saygısızlık ediyor. Onlar teröristlerdir

-Mehmetçikle mücadele veren Suriye Milli Ordusu'na ana muhalefet terörist diyor. Bay Kemal PKK ile yürüdü.