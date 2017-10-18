 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.446
  • Altın 151,285
  • Dolar 3,6781
  • Euro 4,3202
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAIrak ordusu: Peşmerge Haziran 2014 sınırlarına çekildi

Erdoğan, Baykal için doktor görevlendirdi

»
Erdoğan, Baykal için doktor görevlendirdi
Prof. Türe’nin tedavi sürecini bugün de yakından takip ettiği öğrenildi.

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yoğun bakımdaki eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tedavisi için dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe'nin Ankara'ya getirilmesi için talimat verdi.

Hürriyet’in Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan Baykal’ın kızı Aslı Baykal'ı aradı. İstanbul’da yaşayan dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe’nin Baykal’ı muayene etmesi önerildi.

 Ancak gece 22.00’den sonra telefonları kapatan Türe’ye bir süre ulaşılamadı. Bunun üzerine eski İstanbul belediye başkanlarından Bedrettin Dalan’ın Türe’nin evine giderek ricayı iletmesi sağlandı.

Gece yarısı Cumhurbaşkanlığının özel uçağıyla Ankara’ya geçen Türe, 03.25’te Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesine geldi.

Burada ameliyatları gerçekleştiren doktorlarla bir araya gelen Türe ile ortak bir tıbbi değerlendirme yapıldı. Türe’nin tedavi sürecini bugün de yakından takip ettiği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 4 işçi yaşamını yitirdi17 Ekim 2017 Salı 16:18
  • Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi17 Ekim 2017 Salı 16:03
  • Erdoğan'dan AB'ye: Almayacaksanız söyleyin, minderden kaçan biz olmayalım17 Ekim 2017 Salı 15:34
  • Deniz Baykal'a ikinci ameliyat17 Ekim 2017 Salı 14:16
  • Kılıçdaroğlu: Ecevit'e dil uzatana biz "dur" deriz; önce sen ağzını yıka17 Ekim 2017 Salı 14:08
  • Orhan Pamuk: Türkiye Avrupa'dan uzaklaştıkça otoriterleşiyor17 Ekim 2017 Salı 13:32
  • MGK'dan OHAL ve Kuzey Irak tavsiyesi16 Ekim 2017 Pazartesi 16:38
  • Yonca Şık'tan AİHM'ye sitem16 Ekim 2017 Pazartesi 15:54
  • Melih Gökçek'in makam odasını topladığı iddia edildi16 Ekim 2017 Pazartesi 15:46
  • Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı16 Ekim 2017 Pazartesi 14:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti