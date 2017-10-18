Erdoğan, Baykal için doktor görevlendirdi

Prof. Türe’nin tedavi sürecini bugün de yakından takip ettiği öğrenildi.

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yoğun bakımdaki eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tedavisi için dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe'nin Ankara'ya getirilmesi için talimat verdi.

Hürriyet’in Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan Baykal’ın kızı Aslı Baykal'ı aradı. İstanbul’da yaşayan dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe’nin Baykal’ı muayene etmesi önerildi.

Ancak gece 22.00’den sonra telefonları kapatan Türe’ye bir süre ulaşılamadı. Bunun üzerine eski İstanbul belediye başkanlarından Bedrettin Dalan’ın Türe’nin evine giderek ricayı iletmesi sağlandı.

Gece yarısı Cumhurbaşkanlığının özel uçağıyla Ankara’ya geçen Türe, 03.25’te Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesine geldi.

Burada ameliyatları gerçekleştiren doktorlarla bir araya gelen Türe ile ortak bir tıbbi değerlendirme yapıldı. Türe’nin tedavi sürecini bugün de yakından takip ettiği öğrenildi.