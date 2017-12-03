Erdoğan: Bazı iş adamlarının varlıklarını yurtdışına kaçırma girişiminde bulunduğunu duyuyorum

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
- Türkiye'yi askeri ekonomik ve diplomatik olarak büyütürken komşularımız başta olmak üzere yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşuyoruz. Bölgemizin her yerinde tüm mazlumların yaralarına merhem olduk. 15 yıl önce paralarımızda 6 sıfır vardı, biz bu 6 sıfırı attık mı? Tuvalete 1 milyona gidilen bir yer vardı. Sıfırları attık 1 liraya gider hale geldik.
Şu anda IMF'ye borcumuz var mı? IMF bizden borç istiyor. IMF kapısında3-5 cente muhtaç olan bir Türkiye vardı. Şimdi Türkiye'ye bir kumpas uyguluyorlar. Bazı haberler alıyorum, bazı sinyaller alıyorum. Bazı işadamlarının varlıklarını yurtdışına kaçırma gibi bir gayretleri olduğunu duyuyorum. Buna izin verilmeyecek, bu adımlar vatana ihanettir.
- Sözleşemiz olan bir ülkeden vatandaşımız üşümesin diye doğalgaz almışız. Türkiye BM kararlarına harfiyen uymuştur.
- Bu zat (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) kontrollü darbe dedi. Kontrollü darbenin sanığı kendisidir. FETÖ'nün sosyal medyacılarının servis ettiği bilgilerle MİT'i hedef aldılar. İşte şimdi bir yalan. Bunun yalanlarının tek alıcısı ise partisinin içindeki küçük bir kitledir. 2019'a farklı bir isimle gidileceğini duyuyorum. Bay Kemal gidicidir. Geçen hafta göz göre göre tongaya düşürülmesinin başka izahı olamaz. Hesap uzmanı olduğunu iddia etse de okuduğunu anlamıyor. Bu zatın genel müdürlüğü altında SSK'nın neden battığı iyice anlaşılıyor. Kasetle gelen dekontla gider. Bunu böyle bilin.
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