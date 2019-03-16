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Erdoğan: Be namussuz, Yeni Zelanda nire, Türkiye nire?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıya ilişkin, 'İstanbul'a geleceğiz, tüm camileri, minareleri yıkacağız diye zırvalamış. Be namussuz, Yeni Zelanda nire, Türkiye nire?' dedi.
Erdoğan: Be namussuz, Yeni Zelanda nire, Türkiye nire?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Tekirdağ'da düzenlediği mitingde açıklamalarda bulunuyor.

"Sizlerin buradaki varlığı, birliği, dirliği, temsil ettiğiniz değerler, Yeni Zelanda'da cami basıp Müslümanları katleden teröristin bile zoruna gitmiş. Bu katliamda kullandığı silahını da İkinci Viyana Kuşatması'nın tarihinden, haçlı seferlerinin zalim isimlerine kadar bilinen tüm Türk ve Müslüman düşmanlarıyla süslemiş" diyen Erdoğan, "Terörist İstanbul'a geleceğiz, tüm camileri, minareleri yıkacağız diye zırvalamış. Be namussuz, Yeni Zelanda nire, Türkiye nire?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

Bu işin bir siyasi boyutu var, yanı var. Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, "Ayasofya'yı dolduralım" diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Biz ne zaman neyin nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız.

Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki bir katil, Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatla kafası dolu olarak harekete geçirilebiliyor?

Yeni Zelanda'daki saldırı ve onun üzerinden bize verilen mesajlar ilk değildir.

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