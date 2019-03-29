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Erdoğan: Belediye başkanı ekonomiyi mi yönetecek? Türkiye'nin ekonomisini yönetmek bizim işimiz

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomiye yönelik eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu mahalli idareler seçimi.
Erdoğan: Belediye başkanı ekonomiyi mi yönetecek? Türkiye'nin ekonomisini yönetmek bizim işimiz

Bay Kemal ekonomiden bahsediyor. Belediye başkanı ekonomiyi mi yönetecek? Türkiye'nin ekonomisini yönetmek bizim işimiz. Bunların hepsinin defterleri bizde, ne durumda olduklarını biliyoruz" dedi.

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul'un Maltepe ilçesinde halka hitap etti.AK Parti ve MHP seçmenine seslenen Erdoğan, "Ne olur kırgınlık, dargınlık, şu bu değil. AK Parti tabanına sesleniyorum, burada taviz vermememiz lazım. MHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Dargınlık, küskünlük yapıp aman ha oy kaybı olmasın. Ne yapacağız? Oylarımızı bütünleştireceğiz, sandıkta Osmanlı tokadını atacağız" diye konuştu.

 

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Maltepe, Maltepemizi sömürenlerden inşallah bu seçimlerde kurtulacak. Fatih'in emaneti Maltepe ilçemiz tarihi bir kararın arifesindedir. Bu seçimler elbette mahalli idareler seçimi. Şimdi çıkıyor Bay Kemal, ekonomiden bahsediyor. Tamam da belediye başkanı ekonomiyi mi yönetecek, önce o kendi kasasını yönetsin, kendi kasasını.

— Türkiye'nin ekonomisini yönetmek bizim işimiz. Bunların hepsinin defterleri bizde. Ne durumda olduklarını biliyoruz, ağlanacak halleri var.

'CUMHURBAŞKANI KARDEŞİNİZ SİZİN HİZMETKARINIZ'

— Cumhurbaşkanı kardeşiniz sizin hizmetkarınız. İstanbul adayınız sıradan biri değil. Maltepe'de size hizmetkar olmaya hazırız. Seçim sürecinde öyle kirli pazarlıklar yapıldı ki öyle niyetler ifşa edildi ki pazar günü sandıktan çıkacak sonucun anlamı daha önemli hale geldi.- Sen (Meral Akşener) kalkıp Tayyip Erdoğan'a, halkına 'terörist' diyecek kadar istikametini kaybettin. Tencere kapak meselesi, Bay Kemal ile dolaşa dolaşa o da istikametini kaybetti.

 

— Ne olur kırgınlık, dargınlık, şu bu değil. AK Parti tabanına sesleniyorum, burada taviz vermememiz lazım. MHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Dargınlık, küskünlük yapıp aman ha oy kaybı olmasın. Ne yapacağız? Oylarımızı bütünleştireceğiz, sandıkta Osmanlı tokadını atacağız.

'ÖNÜMÜZDE ŞEHADET DİYE BİR MAKAM VAR'

— CHP'nin sürekli gizlemeye, saklamaya çalıştıkları, buna rağmen gerçeğin artık gün gibi ortaya çıktığı bir ortakları daha var. Kandil'in emrinden çıkmayan, milletvekili ve belediye başkan adaylarının bile oradan belirlendiği bu parti CHP'ye olan desteğini her seviyede defalarca ilan etti.- Biz kefenlerimizi giyerek yola çıktık. Bunlar gibi değil, bizim önümüzde şehadet diye bir makam var. Biz o şehadeti hedefleyerek yola çıktık. Onun için bunlardan bizim farkımız bu.

 

— CHP yönetimine soruyorum; madem bu parti (HDP) ile birlikte olmaktan utanıyorsunuz, niye ittifak içindesiniz? Madem ittifak kurdunuz, bunu hangi pazarlıklar, bedeller karşılığında yapıldığını niçin açıklamıyorsunuz? Belediye başkan adaylarınızın ve belediye meclis üyelerinizin bir kısmının listesi bu parti üzerinden size Kandil'den mi gönderildi? Hadi onu da söyleyin. Siz söylemezseniz de biz zaten çıkarıp ilan edeceğiz. Bu desteği almak için Pensilvanya ile nasıl bir pazarlık yaptınız?

— Bay Kemal diyor ki 17 senede ne yaptınız diyor. Eline diline dursun. Sen lafla söylüyorsun ben ekrandan.

— CHP, sözde İYİ Parti, HDP, Saadet'e gönül verenlere sesleniyorum, bu karanlık ittifakın ne ülkemize ne İstanbul'a en küçük faydası olacak.

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