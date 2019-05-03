Erdoğan : ben boşuna 3 çocuk demiyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm sorumluluklarını yerine getirdiği halde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye yapılmamasının başka bir izahı olabilir mi? Neymiş? Avrupa Birliği'ne tam üye olmak için çok fazla büyükmüşüz. Yani şimdi bunlar böyle istiyor diye, bunların paşa keyfi öyle istiyor diye biz küçülelim mi? Herhalde ben boşuna en az 3 çocuk demiyorum. Daha büyüyeceğiz. Ne kadar büyürsek bilesiniz ki o kadar güçlü olacağız. En büyük korkuları buradan geliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni’ne katıldı. İstanbul Kongre Merkezi’nde törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz yapı olarak girişimciliğe, yenilikçiliğe, üretkenliğe açık bir milletiz. Nitekim inovasyon haftası çerçevesinde yapılan çalışmalar, hikayeler, ürünler milletimizin bu özelliğini açıkça ortaya koyuyor. Peki buna rağmen neden hala hedeflerimizin uzağındayız? Bizim en büyük sorunumuz, sistemli, düzenli ve sabırlı çalışmayı öğrenmekte zorlanıyor oluşumuzdur. Bir an önce neticeye ulaşmak istediğimiz için hep kestirme yollardan gidiyor ve bu sebeple pek çok işi yarım bırakıyoruz. Bunun için de maalesef hedeflediğimiz şeyleri gerçekleştiremiyoruz. Son yıllarda bu doğrultuda olumlu yolda ciddi mesafeler kaydettiğimizi görmekten mutluyum. Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız IDEF’19 Fuarında çok önemli ürünlerin sergilendiğini gördüm. Diğer ülkelerin yarım asırlık çalışmayla geldiği yere bizim firmalarımız 3-5 yıllık bir gayretle ulaşabiliyor. Aynı şekilde diplomasiden finansa kadar her alanda benzer birikimlere sahip oldu. Bunun artık Türkiye olarak yaptırım hedeflerini çok daha soğuk kanlı olarak karşılayabiliyoruz. Ülkemizi hedef alan operasyonlar karşısında giderek çok daha güçlü bir duruş sergileyebiliyoruz” dedi.

“BEN BOŞUNA EN AZ 3 ÇOCUK DEMİYORUM”

Erdoğan, “Tüm sorumluluklarını yerine getirdiği halde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üye yapılmamasının başka bir izahı olabilir mi? Neymiş? Avrupa Birliği’ne tam üye olmak için çok fazla büyükmüşüz. Yani şimdi bunlar böyle istiyor diye, bunların paşa keyfi öyle istiyor diye biz küçülelim mi? Herhalde ben boşuna en az 3 çocuk demiyorum. Daha büyüyeceğiz. Ne kadar büyürsek bilesiniz ki o kadar güçlü olacağız. En büyük korkuları buradan geliyor. Bugün Avrupa ülkeleri hala huzur içinde yaşıyor olmalarını, Türkiye’nin 4 milyon sığınmacıyı kendi topraklarında misafir etmesine borçludur. Bizimle görüştükleri zaman, ‘size çok teşekkür ediyoruz, bu kadar mülteciyi misafir ediyoruz’. Tamam iyi güzel de hani söz vermiştiniz, 3+3 6 milyar avro bize ödeyecektiniz o ne oldu? Bunlar dürüst değil, bunların hayatı yalan. Bunlar sözlerini yerine getirmese de biz Türkiye olarak şu ana kadar 35-36 milyar dolar burada harcama yaptık. Daha da yapacağız. bazıları bundan rahatsızlık duyabilir, duysun. Gençler unutmayın, bizim medeniyetimi Ensar ve Muhacir olayını çok iyi bilir” dedi.