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Erdoğan: Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu

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"İş arayana, aş arayana ekmek var ama yan gelip yatarak parayı istersen kusura bakma o yok"
Erdoğan: Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu. Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna" dedi. İşçi bulamadığını söyleyen bir patronun sözlerini de aktaran Erdoğan, "Ne diyor birileri 'iş yok'... Nankör nankör bunlar. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. Ercan ben 'Eleman arıyorum' bulamıyorum diyor. Eskişehir'de de aynı şeyi söylediler. İş arayana, aş arayana ekmek var. Ama yan gelip yatarak parayı istersen kusura bakma o yok" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Gaziantep'te Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu. Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna" dedi. 

 

Doğal gaz ve elektrik fiyatları konusunda çok büyük fedakarlık yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle şu kış kıyamette vatandaşımızın doğalgazı ve elektriği uygun fiyata kullanması için gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyoruz."

"Birileri yeni asgari ücreti küçümsemeye kalktı"

Erdoğan, asgari ücrete yönelik eleştirilere ilişkin, "Birileri yeni asgari ücreti, kurdaki dalgalanma zirveye çıktığında küçümsemeye kalktı. Şimdi bu hesabı tekrar yaptıklarını görmedik çünkü hesaplar tutmadı" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretteki vergi yükünün de hafifletildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Asgari ücretteki artışın vergi yükünün önemli bir kısmını işverenlerimizin üzerinden alarak istihdamda herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını engelledik.

"Sanayici, müteşebbis, iş insanlarımızın daha çok istihdam sağlamaları ve üretim için milletim adına tebrik, imkanlarımızla teşvik ediyoruz. Gaziantep Organize Sanayi bölgesinin 6. etabı faaliyete geçtiğinde fabrika sayımız 2 bini bulacaktır organize sanayi bölgesinde. Bu 'ey Türkiye uyan, biz Gaziantep olarak nasıl kurtuluş savaşında mücadele verdiysek, ekonomide de aynı mücadeleyi veriyoruz' demektir.

"Nankör nankör bunlar"

"Ne diyor birileri 'iş yok'... Nankör nankör bunlar. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. Ercan ben 'Eleman arıyorum' bulamıyorum diyor. Eskişehir'de de aynı şeyi söylediler. İş arayana, aş arayana ekmek var. Ama yan gelip yatarak parayı istersen kusura bakma o yok.

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