Erdoğan-Biden görüşmesi ile ilgili 6 milyar dolarlık iddia

ABD-Türkiye ilişkileri gergin bir şekilde devam ederken, ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, “Erdoğan, Biden ile görüşmesinde 6 milyar dolarlık silah anlaşmasını görüşmeyi bekliyor” başlığıyla kapsamlı bir haber hazırladı.

ABD-Türkiye ilişkileri gergin bir şekilde devam ederken, ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, “Erdoğan, Biden ile görüşmesinde 6 milyar dolarlık silah anlaşmasını görüşmeyi bekliyor” başlığıyla kapsamlı bir haber hazırladı.

Haberde, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek küresel zirvede ABD Başkanı Joe Biden’dan Ankara’nın onlarca ABD savaş uçağı satın almasına izin vermesi için talepte bulunacak. Erdoğan bu sayede Türkiye’nin Rus hava savunma sistemi almasından dolayı Washington’ın büyük silah anlaşmalarını engellemesinin önüne geçmeyi planlıyor” denildi.

Türkiye’nin 30 Eylül’de 40 adet yeni F-16 satın almak için resmi başvuruda bulunduğu belirtilirken, Bloomberg’e konuşan iki üst düzey Türk yetkili, bu anlaşmanın 6 milyar dolar olduğunu söyledi. Fakat bu yetkililer, “Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması ve Türkiye’nin duruşunu değiştirmemesi dolayısıyla Kongre’den onay alınması zor” ifadesini kullandı.

Türk yetkililer bu ayın sonunda İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleşecek G20 Zirvesi’nde Erdoğan’ın bu konuyu Biden’a açmasının beklendiğini söyledi. Fakat Bloomberg henüz taraflar arasında kesin bir toplantı detayı ve tarihi belirlenmediğinin altını çizdi.

Biden’ın bu silah talebi karşısında hoşnut kalıp kalmayacağının henüz bilinmediği belirtilirken konuyla yakından bilgisi olan bir yetkili, “Türkiye’nin amacı NATO ile uyumlu jetleri garantiye almak” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili ise bu konuda Bloomberg’e bir açıklama yapmaktan kaçındı.