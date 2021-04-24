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Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan ile Biden arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususunda mutabık kaldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan ile Biden arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, liderler, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKK/PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti.

İki lider, haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardı.

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