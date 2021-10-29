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Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili ABD’den yeni açıklama

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ABD Başkanı Joe Biden, İtalya'nın başkentinde G20 Liderler Zirvesi ve İskoçya'nın Glasgow kentindeki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılmak üzere ABD'den ayrıldı.
Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili ABD’den yeni açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya'nın başkentinde G20 Liderler Zirvesi ve İskoçya'nın Glasgow kentindeki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılmak üzere ABD'den ayrıldı.

Biden'ın Avrupa ziyaretine ilişkin uçakta açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Glasgow'daki COP26'da görüşmesini beklediğini ifade ederek, “Türkiye Cumhurbaşkanı ile Glasgow’da görüşeceğini tahmin ediyorum. Bunu doğrulayamam fakat ama şu anki beklenti bu” dedi.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, Biden ile Erdoğan arasında bir görüşme olup olmayacağı sorusuna yönelik, “Biden’ın programında yer var. Sanırım ek ikili görüşmeler için sonuçlandırmaya çalıştığımız programda belirtmiştim” ifadelerini kullanmıştı.

İkili arasında bir görüşme gerçekleşmesine ilişkin henüz bir tahminde bulunamadığını belirten Psaki, “Henüz tam olarak tahmin edebileceğim bir şey yok” demişti.

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