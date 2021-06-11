Erdoğan: Biden'la olan görüşmemizin ardından Azerbaycan'a geçeceğiz

"Şimdi bildiğiniz gibi bu bir NATO zirvesi. Bu NATO zirvesinde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak neler yapacağız bunlar gündeme gelecek. Türkiye ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke. Türkiye-ABD ilişkilerini Sayın Biden ile ele alma fırsatımız olacak. Boris Johnson'la Macron'la Almanya Şansölyesiyle görüşmemiz var. Tabii bu sayı artar, eksilmez. Böyle bir zincir ikili bir şekilde orada görüşmeleri devam ettireceğiz. Orada sunumlarımız olacak. Yine orada basın açıklamamızı yapacak, en son görüşmemiz Biden ile olacak. Ardından da Azerbaycan'a geçeceğiz. Fuzuli'den İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, iki ülke olarak sözleşmeyi imzalayacağız. Kapsamlı bir sözleşme olacak. Milli maçı beraber izleyeceğiz.

Macron'la da görüşeceğiz. Fransa - Türkiye ilişkilerini olumlu olumsuz yanlarını görüşme imkânımız olacak.

Münbiç, PKK'nın işgali altında değil. PKK orada belli yerlerde eylemler yapıyor. Buna da asla fırsat vermeyiz.

Şu anda 32 milyonu yakaladık aşıda, bir taraftan da aşılarımız geliyor. Turizm noktasından da ilgili bakanlarımız bağlantıları görüşmeleri yapacaklar. Süratle bir turizm atağı başlayacak.