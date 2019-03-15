Erdoğan: Bir defa herkes düdükleriyle gelmiş, orada öttürülmeye başlanıyor

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul'da düzenlenen 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nde ezanın protesto edildiği iddialarıyla ilgili, "ıslıkların ezan okunmadan önce, polise yönelik olarak başladığı yanıtlarının" hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Bu hazırlık nereden? Bir defa herkes düdükleriyle gelmiş, orada öttürülmeye başlanıyor. Bu milletin kırmızı çizgisi ezandır, bayraktır, vatandır. Bu değerlerimize yönelik her türlü saldırı, beka tartışmasından bağımsız düşünülemez. Bu olayı duyunca hemen valimizle bağlantı kurdum. Toplantı ve gösteri yürüyüşüyle ilgili bir müracatları var mı? Dedi ki 'yok'. Bunlarda zerre kadar dürüstlük olsa, kadınlarla ilgili böyle bir şey yapacağız diye Valilik'e müracatını yaparsın. Valilik de size iznini verir, eskiden büyük yerlerimiz yoktu artık var, oralarda gider yürüyüşünü yaparsın. Ama 'yok ben isediğim yerde yapacağım' dersen kamu düzenini bozmaya yönelik bir eylemdir. Değişik yerlerden İstiklal Caddesi'ne girmeye çalıştılar. Geçmişte Gezi'de cam çerçeve döküp otomobilleri yakıp girmeye çalıştılar. Türk bayrağını yaktılar. Biz bunlara izin mi vereceğiz?"

Röportajı yapan gazetecilerden birinin "Islıklar trompetler zaten var, ezanı protesto etmekle ezan okunduğu sırada protestonun devam etmesi arasındaki nüansa değiniyorlar" demesi üzerine Erdoğan, protesto gösterisi için özellikle ezan saatinin planlandığını söyledi.

Daha sonra da aynı meydanda yapılan Gezi protestolarına atıf yaptı.

"Bu yorumları yapanlar buna hazırlıklı tipler. Onların ezana saygısı yok. Onların bayrağa saygısı yok. Gezi olaylarında CHP bayraklarıyla o diğer malum şimdi kol kola gezdikleri siyasi hareketin paçavraları yan yana Taksim Meydanı'na çekildi. Atatürk anıtının olduğu yere bunlar çekildi. Bunları görmeyelim mi? Bunlar yapıldı zaten. Aynı meydanda bayrağımız yakıldı. "Orada dediğiniz saat ezan saati, bunlar o saatte bunu planlıyorlar. Planlamanın ötesinde müracatın yok, bu şekildeki gösteri ve yürüyüşlere müsait olmayan bir yerde bunu yapıyorsunuz. Akşam 19 civarı bunu yapıyorsunuz, dikkat edin. Vatandaşın işten çıktığı, alışverişini yapacağı saatlerde bunu yapıyorsunuz."

Erdoğan, CHP'lilerin "kadınların arkasına sığınarak siyasi kumpanya yürüttüğünü" söyledi ve ardından kendi partisinin Şanlıurfa'da kapalı bir spor salonunda düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinden örnek verdi: