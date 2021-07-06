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Erdoğan bir kez daha Basın Özgürlüğü Düşmanları listesinde

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Basın Özgürlüğü Düşmanları listesinde yer aldı. Örgütten yapılan açıklamada, "Erdoğan itaat eden ve onu öven basından hoşlanıyor" denildi.
Erdoğan bir kez daha Basın Özgürlüğü Düşmanları listesinde

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, 2016 yılından sonra ilk kez basın üzerinde baskı oluşturan liderlere yer verdiği Basın Özgürlüğü Düşmanları listesini açıkladı. Dünyadaki 37 devlet ve hükümet başkanının yer aldığı listede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyor.

Açıkladığı raporda "Türkiye Cumhurbaşkanı basından hoşlanmıyor ya da daha doğrusu, sadece ona itaat edip övgüde bulunduğunda hoşlanıyor" ifadelerine yer veren RSF, değerlendirmesini "Eleştirel sesler, sadece her türlü kötüye kullanıma uygun geniş yorumlanabilir bir Terörle Mücadele Yasası'yla değil, aynı zamanda 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçuyla da takibata maruz kalıyor. Erdoğan farklı siyasi ve ekonomik araçlarla, hemen hemen tüm büyük medya gruplarını (özellikle de televizyonları) kontrol ediyor" şeklinde sürdürdü.

Türkiye'deki gergin siyasi iklimin gazetecilere yönelik şiddeti teşvik ettiğine de vurgu yapılan raporda "Son beş yılda 100'den fazla medya çalışanı saldırıya uğradı. Bursa'da bir radyo istasyonunda çalışan bir gazeteci, bir dinleyici tarafından öldürüldü" denildi.

Türkiye'deki gazetecilerin çalışma koşulları

Listeye ilişkin yapılan değerlendirmede, "artık gazeteciler için dünyanın en büyük cezaevi olmasa da Türkiye'de şu anda gazeteciler açısından tutuklanma riski, polis gözetimi veya pasaportsuz çalışma korkusunun yaygın olduğu" belirtildi.

Raporda ayrıca 2020 yılında yaklaşık 50 medya çalışanının, özellikle Yunanistan sınırındaki Suriyeli mültecilerin durumu veya Covid-19 salgını hakkında yazdıkları için gözaltına alındığı, internette Erdoğan'la ilişkili yolsuzluk, kayırma gibi konulara yer verilen bin 300'den fazla bağlantının ise sansürlendiği kaydedildi.

Erdoğan, 2016 yılında açıklanan listede de basın özgürlüğü düşmanları arasında sayılmıştı.

İlk kez AB'li bir lider de listede

Listede bu yıl Macaristan Başbakanı Viktor Orban da ilk kez Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin lideri olarak yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Suriye lideri Beşar Esad, Suudi Arabisten Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ve Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam ve Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki, da RSF'in listesinde yer alan liderler.

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