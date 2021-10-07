  • BIST 1.391,280
  • Altın 502,58
  • Dolar 8,8680
  • Euro 10,2550
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Erdoğan: Biz demiyoruz ki ülkede hiçbir sıkıntı yok, fakat bu sorunların nasıl çözüleceğini en iyi biz biliyoruz

»
Erdoğan: Biz demiyoruz ki ülkede hiçbir sıkıntı yok, fakat bu sorunların nasıl çözüleceğini en iyi biz biliyoruz
Erdoğan: Biz demiyoruz ki ülkede hiçbir sıkıntı yok, fakat bu sorunların nasıl çözüleceğini en iyi biz biliyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP il başkanları toplantısında konuşuyor. 

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Biz demiyoruz ki ülkede hiçbir sıkıntı yok, fakat bu sorunların nasıl çözüleceğini en iyi biz biliyoruz.

Ülkemizin zor bir dönemi olan 1994'te İBB Başkanlığı'nı biz CHP'den alarak bunlara rağmen kazandık. Siyasi ve ekonomik çöküntünün zirvede olduğu 2002'de iktidara bunlara rağmen geldik. 

Vesayetin oyunlarıyla, terör örgütlerinin saldırılarıyla, darbe teşebbüsleriyle, siyasi ve ekonomik tuzaklarla bunlara rağmen başa çıktık.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde attığımız adımları bunlara rağmen neticelendirdik. İnşallah 2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak Meclis'te ve Cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstlenmeyi bunlara rağmen başaracağız. 

Karşımızdakilerin insafına kalırsak, bunlar bize Türkiye Cumhuriyetinin aynı haklara sahip vatandaşları olmamıza rağmen bırakın adil davranmayı, yağmurlu havada bir bardak su vermezler. Gözü de gönlü de başka yerlere çevrili bu yeminli ülke ve millet düşmanlarına hak ettikleri yanıtı her platformda vereceğiz. 

Ama bunu yaparken asla kendimizi onların seviyesine düşürmeyeceğiz. Bizim tek sorumlu olduğumuz mercii milletimizdir. İktidara geldiğimiz günden beri karşımıza çıkan her engeli yıkıp geçmemizi sağlayan, milletin gücünün üstünde bir güç tanımadık, tanımıyoruz. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: AK Parti’nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor06 Ekim 2021 Çarşamba 16:53
  • Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem: 6 muhalefet partisinin belirlediği yol haritasında neler var?06 Ekim 2021 Çarşamba 16:44
  • Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı: Bizler kebap satan, pide satan insanlarız, bizden terörist olmaz06 Ekim 2021 Çarşamba 13:30
  • CHP İzmir Milletvekili Purçu: Bir konser iptal edilmesin diye 21 kişi yok yere mağdur edildi06 Ekim 2021 Çarşamba 12:15
  • Pandemide Türkiye'nin bir aylık bilançosu: 155 bin öğrenci okula gidemedi06 Ekim 2021 Çarşamba 11:14
  • Bloomberg: Facebook’a erişilememesi Erdoğan’ın sosyal medya şikayetlerini daha yüksek sesle yapmasına sebep oldu06 Ekim 2021 Çarşamba 10:16
  • Adanalı kebapçılardan Bahçeli’ye: Sonunda terörist olma sırası bize de geldi demek06 Ekim 2021 Çarşamba 10:01
  • TBMM'de Paris İklim Anlaşmasına ilk onay06 Ekim 2021 Çarşamba 09:26
  • Selvi, ‘bağımsız’ anket paylaştı05 Ekim 2021 Salı 12:45
  • Müsilaj örümcek ağı gibi her yeri kaplamış05 Ekim 2021 Salı 12:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti