Erdoğan: Biz demiyoruz ki ülkede hiçbir sıkıntı yok, fakat bu sorunların nasıl çözüleceğini en iyi biz biliyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP il başkanları toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Biz demiyoruz ki ülkede hiçbir sıkıntı yok, fakat bu sorunların nasıl çözüleceğini en iyi biz biliyoruz.

Ülkemizin zor bir dönemi olan 1994'te İBB Başkanlığı'nı biz CHP'den alarak bunlara rağmen kazandık. Siyasi ve ekonomik çöküntünün zirvede olduğu 2002'de iktidara bunlara rağmen geldik.

Vesayetin oyunlarıyla, terör örgütlerinin saldırılarıyla, darbe teşebbüsleriyle, siyasi ve ekonomik tuzaklarla bunlara rağmen başa çıktık.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde attığımız adımları bunlara rağmen neticelendirdik. İnşallah 2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak Meclis'te ve Cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstlenmeyi bunlara rağmen başaracağız.

Karşımızdakilerin insafına kalırsak, bunlar bize Türkiye Cumhuriyetinin aynı haklara sahip vatandaşları olmamıza rağmen bırakın adil davranmayı, yağmurlu havada bir bardak su vermezler. Gözü de gönlü de başka yerlere çevrili bu yeminli ülke ve millet düşmanlarına hak ettikleri yanıtı her platformda vereceğiz.

Ama bunu yaparken asla kendimizi onların seviyesine düşürmeyeceğiz. Bizim tek sorumlu olduğumuz mercii milletimizdir. İktidara geldiğimiz günden beri karşımıza çıkan her engeli yıkıp geçmemizi sağlayan, milletin gücünün üstünde bir güç tanımadık, tanımıyoruz.