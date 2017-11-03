Erdoğan: Biz oraları yerle bir ederiz

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terörle mücadelenin sürdürüleceğini vurgulayarak, "Teröristler bugüne kadar yemedikleri darbeyi yiyecekler. Egemen devlet Sincar ve Kandil'deki sorunu çözmezse biz oraları yerle bir ederiz" dedi.

Erdoğan, isim vermeden ABD'ye çağrıda bulunarak, "İttifaklık diyerek bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur. Biz Irak ve Suriye'de tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz, bu böyle biline" ifadesini kullandı.

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lılar ile girilen çatışmada 9 askerin şehit olmasına ilişkin Erdoğan, "Şehitlerin kanı yerde kalmadı. Dün 55 terörist öldürüldü. Sayı daha da artacak" diye konuştu.

Manisa'da toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Dün Şemdinli'de şehit düşen askerlerimize ve güvenlik korucularımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bir acıyı da ayrıca ifade etmek istiyorum. Ahmet Alp Taşdemir bu sabah Diyarbakır'da şehit oldu. Allah rahmet eylesin. 55 teröristi etkisiz hale getirdik.

"Teröristler bugüne kadar yemedikleri darbeyi yiyecekler"

Bugün aldığım haberler çok daha farklı, şu anda İHA'larımız, SİHA'larımız ve F-16'larımız operasyonlarına devam ediyorlar, sayı daha da artacak. Şehidimizin kanını yerde koymayacağız dedik. Terörle mücadelede bugüne kadar yemedikleri darbenin çok daha fazlasını yiyecekler.

Biz vatandaşımız tırnağını dahi, teröristlerin topuna birden değişmeyiz. Nerede ne var, anında üzerine gidiyoruz, gideceğiz. Silahlı ve silahsız İHA'lar başta olmak üzere terörle mücadele yöntemimizi baştan sona değiştirdik. Bölücü terör örgütüne çukur eylemlerini başlattığı 2015 temmuzundan beri öyle büyük darbeler uğrattık ki örgüt tarihinin en kötü dönemini yaşıyor.

"Sincar ve Kandil'deki sorunu oradaki otoriteler çözmezse biz yerle bir ederiz"

Sınırlarımız dışında beslenen, eğitilen ve üzerimize salınan terör örgütlerini neredeyse gidip orada tepelerine binmek bizim en tabii hakkımızdır. Şu anda Irak ve Suriye'nin pek çok yeri birer terör yuvasıdır. Buradan yönelen tehditleri sınırlarımızın içinde değil, kaynağından bertaraf etmek durumundayız. Birilerinden izin almak zorunda da değiliz. Nerede bir terör oluşumu varsa, onun başını ezmek için havada ve karada her türlü harekatı yapmak bize anamızın ak sütü kadar helaldir.

İttifaklık diyerek bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur. Biz Irak ve Suriye'de tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz, bu böyle biline."