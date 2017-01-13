Erdoğan: Biz sonsuza dek Kıbrıs'tayız!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Sorunu ve Cenevre Müzakereleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında, Kıbrıs Türk tarafının yoğun bir çalışma içinde olduğunu ancak Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın halen farklı beklenti içinde olduklarını belirterek, “garantiler noktasında Türkiye’nin olmadığı bir garantörlüğü asla beklemeyin. Biz ilanihaye (sonsuza dek) oradayız!” dedi.

Erdoğan Türk askerinin Kıbrıs’tan çekilmesinin de söz konusu olmadığını ifade ederek, Maraş’ın açılmasıyla ilgili olarak da Erenköy-Güzelyurt arası bağlanıp açılması şartıyla Maraş’ın açılabileceğini söyledi.

“Karpaz’ın bırakılması söz konusu değil”

Erdoğan şunları kaydetti:

“Eğer Maraş’ı tamamen halkın istifadesine sunmak isterseniz, Erenköy’le Güzelyurt arası birleştirilsin ve KKTC’ye bırakılsın. Açık Maraş – Kapalı Maraş da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne bırakılır. Karpaz bize bırakılsın söz konusu olamaz! Bunu da temsilci arkadaşlar söylediler. Sahil şeridi tartışmaları bitmiş şeyler! Artık Annan Planı’nın geçerliliği yok.”

Dönüşümlü Başkanlık konusuyla ilgili olarak ise Erdoğan, 1 dönem Kıbrıs Türk, 4 dönem Kıbrıs Rum başkanlığının olamayacağını, adil olanın 2 dönem Kıbrıs Türk, 2 dönem Kıbrıs Rum başkanlığının olduğunu belirtti.

Erdoğan, “temennim odur ki bir anlaşma temin edilir ve adım atılır” diyerek sözlerine son verdi.