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Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres’i kabul etti

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres’i kabul etti

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i kabulünde Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

BM Genel Sekreteri Guterres, kabulde, Türkiye’nin Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara desteğini ve teşekkürlerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise barışın tesis edilmesi için en muteber çıkış yolu özelliğini muhafaza eden İstanbul Sürecinin herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşan tarafların yanı sıra tüm dünyaya da etkileri olan bu krizden çıkış için makul ve uygulanabilir bir diplomatik çözüm bulunacağına inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları sona erdirmek için çaba harcarken, diğer yandan da sivillerin tahliye edilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması adımlarına katkı vererek, yaşanan insani krizin sonlandırılması için BM ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

BM’DEN AÇIKLAMA

Genel Sekreter António Guterres adına yapılan açıklamada “Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak amaçlarının bir an önce savaşı sona erdirmek ve sivillerin acılarına son verecek koşulları yaratmak olduğunu bir kez daha teyit etti” denildi.

Toplantıda ayrıca sivilleri tahliye etmek ve etkilenen topluluklara çok ihtiyaç duyulan yardımı sağlamak için insani koridorlar aracılığıyla etkin erişime acil ihtiyacı vurgulandığı belirtildi.

Görüşmeyle ilgili ayrıca “Cumhurbaşkanı ve Genel Sekreter, devam eden girişimleri takip etmek için temas halinde kalmaya karar verdi. Ayrıca Ukrayna’daki savaşın enerji, gıda ve finans dahil olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler üzerindeki etkisini tartıştılar” açıklaması yapıldı.

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