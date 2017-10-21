Erdoğan: Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında dünyadaki ekonomik dengesizlikten şikayet ederken, güçlülerin haklı kabul edildiğini söyledi ve “Böyle bir dünyada yaşayıp da ne yapacaksın?” dedi.

Erdoğan, TRT World Forum'da ekonomik dengesizlik, mülteciler, Suriye iç savaşı, Almanya ile ilişkiler, ABD ile ilişkiler ve Arakan’da yaşananlar hakkında konuştu.

Adaleti aradığını söyleyen Erdoğan “haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu dünyada yaşamak züldür” dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) geçtiği habere göre Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

“BÖYLE BİR DÜNYADA YAŞAYIP NE YAPACAKSIN?”

"Diyojen'nin ifadesi ile gün ışığında mum ile adam araması gibi biz de dünyada adaleti arıyoruz. Maalesef dünyada adalet yok.

“Özellikle ekonomik noktada güçlü olanın haklı olarak takdim edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Haklı olanın güçlü olduğu değil güçlü olanın haklı olduğu bir dünya. Böyle bir dünyayı kabullenmek mümkün değil.

“Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Bu dünyada yaşamak bizim için bir zulüm. 7'den 70'e masum, mağdur insanların üzerine varil bombalarının indirildiği bir dünyada yaşamak bizim için züldür. Böyle bir dünyada yaşayıp da ne yapacaksın?

“HARCAMAMIZA DESTEK YOK”

“Mülteci sorununu güçlü dünyalar ile paylaştığınız zaman bir şeyler yapılması gerekiyor doğru denmiyor.

“Türkiye, Suriye'den kaçan 3 buçuk milyon insana ev sahipliği yapıyor. Şu ana kadar harcadığımız para 30 milyar doların üzerinde. Yaptığımız harcamaya destek veren yok.

“ABD, PYD/YPG’DE ISRARCI”

“PYD/YPG'yi bir diğer terör örgütü DEAŞ'a karşı kullanan kim? ABD. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütü ile ıslah etmek akıl karı mıdır?

“Bunu ABD Başkanı Trump'a da söylediğim için açık açık söylüyorum. Gelin DEAŞ'ı birlikte yok edelim diyorum. Şu anda iki tugay da hazırladık diyorum. Diyorlar ki 'PYD/YPG ile yapacağız.'

“3 bin 500 TIR ne yazık ki Kuzey Suriye'ye girmiştir. Şimdi bu silahlar Kuzey Suriye'de nereye yerleşecek. Bunlar yarın benim ülkem için tehdit oluşturmaz mı? Kimse oluşturamaz diyemez.

“Bu Bush döneminde yine olmuştu. 'Seri numaralarını alıyoruz' denmişti. Olaylar bitince silahları alacağız dediler. Olaylar bittikten sonra ABD’nin ve Rusya'nın silahları, Barzani ve PKK'nın elinde bizim elimize geçti.

“Şimdi aynı şeyi söylüyorlar 'seri numaralarını alıyoruz. Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon bitince alacağız.' Alamazsanız dedim. Bunların hepsi yerini bulur. Gidiş oraya iyi bir gidiş değil.

“ALMANYA’YA 4500 PKK DOSYASI VERDİM”

"Almanya'ya ben PKK ile ilgili 4 bin 500 dosya verdim. Bu dosyaların hiç birinden bize geri dönüş olmadı. Bunların hepsi başta Almanya olmak üzere Avrupa'da dolaşıyor.

“Hani PKK AB kayıtlarında terör örgütü olarak görülüyor. Öyleyse dosya veriyorum. Bunlar bizim Milli İstihbarat Teşkilatımızın dosyaları, buyur al bunun üzerinden hareket et.

“İDAM FERMANIMI AÇIKLADILAR”

“FETÖ terör örgütü aynı durum, onunla ilgili de var. Almanya'da polis nezaretinde gösteri yapıp benim idam fermanımı açıkladılar.

“Bunu Bayan Merkel'e söylediğimde yanındakilere bakıyor. Farklı bir duruma yatıyor aslında. Samimi olalım senin haberin yok mu, böyle bir şey olabilir mi?

“BATI’DAN ŞÜPHE EDERİM”

"Açık ara seçim kazanan partim kalkıp Batı tarafından yargılanıyorsa, ben bu Batı'dan şüphe ederim.

“Darbe girişiminde bulunulmasına rağmen, demokratız diye geçinen ülkeler, bizi 3 gün, bir hafta sonra aramaya başladılar.

“Baktılar ki darbe netice getirmedi, bu defa arayarak, dostlar alışverişte görsün kabilinden bize 'geçmiş olsun' demeye başladılar.

“SENDEKİNİ VER, BİZDEKİNİ AL”

“99'da Amerika'ya giden FETÖ denilen adam Pensilvanya'da 400 dönüm arazi kendisine tahsis edildi veya satın aldılar bilmem.

“Oradan 170 ülkeyi bu adam idare ediyor. Tabii bu adam sembolik, idare eden başka. Koyarsın ön tarafa birisini, suflörler arkadan işi idare ederler, yoksa onun idare edebilecek kabiliyeti de yok, gücü de yok.

“Ben stratejik ortağıma 85 koliyi veriyorum da benim stratejik ortağımdan bize herhangi bir destek gelmiyorsa, demokrasiye inanmış birisi olarak bunun karşısında biz ne yapacağız? Demokratik hukuk devletinin gereği neyse onu yapacağız.

“Bizi adeta emir kulu gibi görüp 'birisi var içeride onu bize verin' diyorlar. Onu alacaksan önce kendindekini bize ver.

“Bizimki yargıdan geçmiş hakkında tutukluluk var. Senin ki yargıdan geçmemiş, çiftlikte duruyor. Ondan sonra ne kadar stratejik ortağız onu görelim.

“STRATEJİK ORTAKLIĞIMI MASAYA YATIRIRIM”

"Açık bir örnek vize meselesi. Vizeleri kaldırdık diyen kişi, Ankara'da Büyükelçi. Kim bu büyükelçi? Koskoca ABD adına, stratejik ortağı ile ilişkide bir paragrafla bunu yapıyorsan ben bu stratejik ortaklığımı masaya yatırırım.

“Biz de ne yaptık 2 saat içinde aynı kelimelerle vizelerle kaldırdık. Adalet bunu gerektiriyor. İki gündür Ankara'da görüşmeler yapıldı. Bakalım neye varacak?

“Bu duruşlar önem arz ediyor. Tüm dünyaya sesleniyorum demokrasiyi arıyor, adalet diyorsak dünya 5'ten büyük diyelim 196 ülke hakkını alsın."

“BU YOGA YAPIYOR, YUMUŞAKTIR DİYE KİMSE KİMSEYİ ALDATMASIN”

"Arakan'da katliamdan kaçan 600 bin kişinin derelerden nasıl geçmeye çalıştığını gördünüz. 600 bine yakın insan bazı Budist teröristler tarafından öldürülüyor. Her inancın teröristi olur. Bu şöyle yoga yapıyor şöyle böyle yumuşaktır diye kimse kimseyi aldatmasın."