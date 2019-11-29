'Erdoğan, bu davayı açtığına pişman olacak!'

"Dava konusu hain değerlendirmesinin en önemli dayanağı olan Tank-Palet Fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekildiği gerçekliğini ortaya koyan devir sözleşmeleri ve diğer belgelerin, Mahkeme dosyasına getirtilmesini sağlayacağız!"

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kendisini ‘vatana ihanet’ ve ‘yabancı orduya peşkeş’le itham eden açıklamaları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na açtığı manevi tazminat davasıyla ilgili açıklama yaptı.

Celal Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

“Sürekli olarak, çıkarları doğrultusunda doğruları eğip büken, yanlışları doğru, doğruları yanlış gösteren AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; her daim doğruları söyleyen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu (sıkılmadan!) yalancılıkla suçlama cüretini gösterip dava açmış!

Recep Tayyip Erdoğan, bilmelidir ki bu davayı açtığına pişman olacak!

Zira açılan bu davada, Genel Başkanımızın “Vatan Haini” eleştirisinin haklı dayanaklarının bulunduğunu, Genel Başkanımızın eleştirisinin tümden doğru olduğunu İspatlayacağız.

Nitekim, dava konusu hain değerlendirmesinin en önemli dayanağı olan Tank-Palet Fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekildiği gerçekliğini ortaya koyan devir sözleşmeleri ve diğer belgelerin, Mahkeme dosyasına getirtilmesini sağlayacağız! Bu yolla da kamuoyundan gizlenen bilgileri kamuoyunun bilgisine sunmuş olacağız!

Hodri Meydan diyoruz!

Kim yalan söylüyor, kim Ülkesini seviyor, kim milli, kim gayrı milli anlaşılacak!

Hadi bakalım…”