Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs kararının Türkiye için yok hükmünde olduğunu söyleyerek, "Bu İsrail terör devletidir, terör" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin Sivas 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştirdi. "Sözde ileri demokrasinin beşiği ülkelerde, ne yazık ki en temel hak ve özgürlükler fütursuzca katlediliyor" diyen Erdoğan, "Bizden, bu tabloya sessiz kalmamızı istiyorlar, köşemize çekilmemizi, adaletsizliğe boyun eğmemizi, çocukların kanları üzerine inşa ettikleri zulüm düzenine rıza göstermemizi bekliyorlar, bizden değerlerimizi ayaklar altına alarak teslimiyet yolunu seçmemizi talep ediyorlar" dedi.

"Trump'ın açıklaması bizim için zaten bir yok hükmündedir. Bunun bir kıymetiharbiyesi yoktur. Orayı başkent olarak ilan etmenizin, büyükelçilik binanızı oraya taşımanızın bizim nezdimizde bir kıymetiharbiyesi yoktur. Yok hükmündedir" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu İsrail terör devletidir, terör. 14 yaşındaki çocuğu gözleri bağlı olarak bu teröristler bakın ne halde sürüklüyorlar?" dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Kudüs'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. Kudüs'ü işgal ve yağmadan başka hiçbir değeri olmayan bir devletin vicdanına da bırakmayacağız. Hukuk ve demokrasi içerisinde mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."

Kudüs'ün statüsü

ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmişti. İsrail 1967 yılındaki 6 gün savaşı sırasında aldığı Kudüs'ün doğu kesimini daha sonra ilhak etmişti. İsrail'in bütün Kudüs'ü ülkenin başkenti olarak kabul etme iddiası uluslararası topluluk tarafından tanınmıyor. Birleşmiş Milletler bütün Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanımıyor. Avrupa Birliği, Kudüs'ün statüsüyle ilgili anlaşmazlığa adil bir çözüm getirilmesi ve nihai statünün İsrail ile Filistinliler arasındaki doğrudan barış görüşmelerinde belirlenmesini talep ediyor.