Erdoğan: Bu ülke bir hukuk devletidir, belirlenen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır; erken seçim yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerinin erken seçim talepleri ile ilgili bugüne kadar sürdürdüğü olumsuz yanıtını yineledi ve "Bu ülke bir hukuk devletidir, belirlenen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır; erken seçim yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerinin erken seçim talepleri ile ilgili bugüne kadar sürdürdüğü olumsuz yanıtını yineledi ve "Bu ülke bir hukuk devletidir, belirlenen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır; erken seçim yok" dedi.

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Seçim 2023'te, noktalı virgül değil nokta koyuyorum" diye konuştu.

'Biz halkımızı ne faize ne enflasyona ezdireceğiz'

Quote Message: Biz halkımızı ne faize ne enflasyona ezdireceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Alışacaksınız. AK Parti iktidarıyla nasıl oluyor göreceksiniz, öğreneceksiniz. AK Parti iktidarıyla hemhal olmak biraz zaman gerektiriyor. O mücadelenin verildiği günlerdeyiz. Biz halkımızı ne faize ne enflasyona ezdireceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Alışacaksınız. AK Parti iktidarıyla nasıl oluyor göreceksiniz, öğreneceksiniz. AK Parti iktidarıyla hemhal olmak biraz zaman gerektiriyor. O mücadelenin verildiği günlerdeyiz.

'Türk siyasetini dizayn etmek isteyen emparyalistlere sesleniyorum; başaramayacaksınız'

Quote Message: Ülkenin felaketinden medet uman kifayetsiz siyasetçilere sesleniyorum, burada akademisyen ve gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum, buradan darbe heveslilerine sesleniyorum, terörle, şiddetle, ambargoyla Türk siyasetini dizayn etmek isteyen emparyalistlere sesleniyorum; başaramayacaksınız. Ülkenin felaketinden medet uman kifayetsiz siyasetçilere sesleniyorum, burada akademisyen ve gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum, buradan darbe heveslilerine sesleniyorum, terörle, şiddetle, ambargoyla Türk siyasetini dizayn etmek isteyen emparyalistlere sesleniyorum; başaramayacaksınız.

'Açıkladığımız program amacına ulaştı'

Quote Message: Biz serbest piyasa kurallarına aykırı bir iş yapmıyoruz. Serbest piyasanın kurallarıyla işlemesini temin etmeye çalışıyoruz. Döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Milletimiz bu programı olumlu karşılamış destek vermiş, piyasalar da bu programı desteklemiştir. Biz serbest piyasa kurallarına aykırı bir iş yapmıyoruz. Serbest piyasanın kurallarıyla işlemesini temin etmeye çalışıyoruz. Döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Milletimiz bu programı olumlu karşılamış destek vermiş, piyasalar da bu programı desteklemiştir.

'Türkiye treni kaçırmayacak'