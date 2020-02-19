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Erdoğan: Bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir

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Erdoğan: Bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir
Erdoğan: Bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, "Bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip, ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir" diye konuştu.

FETÖ'ye karşı tedbirleri 2010 yılı itibariyle almaya başladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • Türkiye'de FETÖ'nün büyümesinde, serpilmesinde herkesin payı olabilir. Ama FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir.
  • FETÖ'nün bu ülkede anlaşamadığı, görüşemediği tek lider vardır, merhum Necmettin Erbakan hocam.
  • Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi. Gelen dosyalar hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi.
  • Meydanı; demokrasinin kendilerine sunduğu zemini, yalanları ve iftiralarıyla milleti zehirlemek için kullananlara asla bırakmayacağız.
  • 15 Temmuz gecesi FETÖ herkesin peşine düştü, bir tek Kılıçdaroğlu FETÖ'nün korumasına alındı. Sayın Kılıçdaroğlu biz tankların karşısındaydık, biz havalimanındaydık. Sen kahveni yudumladın.

  • 'Kontrol sizde ama başaramadınız'

  • 15 Temmuz gecesi bir tek kişi FETÖ'nün özel ilgisine, himayesine, korumasına mazhar olmuştur, o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. 'Kontrollü darbe...', doğru kontrol sizde ama başaramadınız.
  • Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet söylemlerini, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak, FETÖ tehdidini hafifletmek için kullananlar, bu millet için en az FETÖ zihniyeti kadar tehlikelidir.
  • FETÖ'nün şemasını hâlâ tam olarak çıkarmış olduğumuzu düşünmüyorum. Böylesine karmaşık bir yapı kendi kendine doğmadı.
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