Erdoğan, bugün resmen AK Parti'ye üye olacak, Gül ise davet edilmedi!

Referandumda kabul edilen Anayasa değişikliğinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti’ye dönecek.

Erdoğan’ın konvoy eşliğinde partiye gitmesi ve bugün ilk grup konuşmasını yapması bekleniyor. Erdoğan, 1960 ihtilaline kadar görev yapan Celal Bayar’ın ardından partili ilk Cumhurbaşkanı olacak.

AK Parti MYK ve MKYK dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partiye üyeliği ve Olağanüstü Genel Kurul gündemiyle toplandı. Toplantıda Erdoğan’ın partiye yeniden üyeliğinin MKYK’nın bütün üyelerinin oybirliğiyle onayladığı açıklandı. Erdoğan’ın partiye dönüşüyle ilgili detayların da görüşüldüğü MKYK’da beklendiği gibi 21 Mayıs’ta Olağanüstü Genel Kurul’un toplanması kararı çıktı. AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay, “Cumhurbaşkanının seçildiği günden itibaren partisi ile ilişkisinin kesilmesini gerektiren maddenin kaldırılması ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu, aynı zamanda liderliğini yapmakta olduğu partisi ile ilişkisinin ihya edilmesi amacı ile Sayın Başbakanımızın yaptığı davete icabeten Sayın Cumhurbaşkanımızın partimizle ilişkisinin üyeliğinin ihya edilmesine ilişkin MKYK’nın tüm üyeleri bu kararı oybirliğiyle onaylamış oldu. Parti genel merkezinde düzenlenecek törenle üyeliği ihya edilecek” dedi.

GÜL DAVET EDİLMEDİ

Hürriyet'in haberine göre; Törene kurucu üyelerin, MKYK üyelerinin, milletvekillerinin, merkez demokrasi hakem kurulu, merkez disiplin kurulu, genel merkez siyasi etik kurulu, genel merkez kadın ve gençlik kolları üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı’ndan misafirlerin katılacağını da belirten Aktay, 10. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun törene davetli olup olmadığına ilişkin soruyu ise “Bu kategoriye kim giriyorsa herkes davetli. Şahıs olarak herhangi bir kişiye özel bir davet yok. Bu bir parti toplantısı olacak” diyerek yanıtladı. Bu yanıtla, AK Parti kurucu üyeleri arasında ve bu kurullarda da yer almayan Gül’ün davet edilmediği, Davutoğlu’nun ise törene milletvekili sıfatı ile çağırıldığı ortaya çıktı.

PARTİ ROZETİ TAKMAYACAK

Erdoğan düzenlenecek törende üyelik formunu imzalayarak partiye dönecek. Yakasında Türk bayrağı rozeti taşıyan Erdoğan’ın, parti rozeti takmayacağı öğrenildi. Erdoğan’ın partiye üyelik töreni nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım’ın her hafta Meclis’te düzenlediği grup toplantısı da bugün Genel Merkez’de yapılacak. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’ndan konvoy eşliğinde AK Parti’ye gelmesi planlanıyor. Genel Merkez’deki çok amaçlı salonda yapılacak toplantıda 15 yıllık icraatlarla ilgili bir sinevizyon gösterisi olacak.

SELAMLAMA KONUŞMASI

Üyelik kaydının tamamlanmasının ardından Erdoğan’ın parti grubuna konuşması da bekleniyor. 10 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından partisine veda eden Erdoğan, 21 Mayıs’ta tekrar genel başkanlık koltuğuna oturacak. Erdoğan, böylece hem Cumhurbaşkanı hem AK Parti Genel Başkanı sıfatını taşıyacak. Erdoğan’ın parti üyeliğine ilişkin tören öncesinde dün Cumhurbaşkanlığı korumaları ve protokol ekibi, AK Parti Genel Merkezi’ne gelerek inceleme yaptı. Erdoğan’ın gireceği protokol kapısından tören salonuna kadar detaylar değerlendirildi.