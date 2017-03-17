Erdoğan: "Bundan sonra bizim de uçuş yasağımız var"

Erdoğan,Hollanda'nın bakanların ziyaretlerini engellemesiyle ilgili, "Benim Dışişleri Bakanıma uçuş yasağı getirenler kusura bakmasınlar, bundan sonra bizim de uçuş yasağımız vardır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Valiliği önünde düzenlenen toplu açılış töreninde konuştuğu şu sıralarda, Hollanda ile aralarında yaşanan gerginliği arttıracak bir açıklamada bulundu.

Erdoğan, "AB Adalet Divanı başörtüsünü yasaklıyor. Bıktık ya bıktık. Hani din özgürlüğü vardı, hani inanç özgürlüğü vardı. Sıkıysa kipayı da yasaklasana. Bunlar çok yüzlü, çok." dedi.

'BUNDAN SONRA BİZİM DE UÇUŞ YASAĞIMIZ VAR'

Erdoğan, Hollanda'nın skandal hareketiyle ilgili şunları söyledi:

"Bizim antidemokratik, inanç özgürlüklerine karşı, benim devletimin bakanına hem de bir bayan bakanına kapılarını kapatan ve kendi toprağım sayılan konsolosluğuma sokmayanlara bizimde kapılarımız kapalıdır. Benim Dışişleri Bakanıma uçuş yasağı getirenler kusura bakmasınlar, bundan sonra bizim de uçuş yasağımız vardır."

'VARACAĞI YER 1940'LARIN TEK PARTİLİ CHP DÖNEMİDİR'

Erdoğan, "Anayasa değişikliğini kötülemek için sağa dönüyorlar gençlerimize hakaret ediyorlar sola dönüyorlar parlamentoya hakaret ediyorlar ileri bakıyorlar muhtarlara hakaret ediyorlar. Bunlarla da kalmıyor birde tutup Suriyeli muhacirleri milletimize hedef göstermeye çalışıyorlar. Hollanda'daki, Almanya'daki, Avusturya'daki ırkçılar, kendi ülkelerindeki Türkler ve müslümanlar için ne yapıyorlarsa bunlarda aynı taktiği ülkemizdeki Suriyelilere uygulamaya çalışıyorlar. Kılavuzu Avrupadaki faşistler olan bir partinin varacağı yer 1940'ların tek partili CHP dönemidir." dedi.