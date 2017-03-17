 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.326
  • Altın 143,291
  • Dolar 3,6211
  • Euro 3,8875
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAErdoğan: "Bundan sonra bizim de uçuş yasağımız var"

Erdoğan: "Bundan sonra bizim de uçuş yasağımız var"

»
Erdoğan: "Bundan sonra bizim de uçuş yasağımız var"
Erdoğan,Hollanda'nın bakanların ziyaretlerini engellemesiyle ilgili, "Benim Dışişleri Bakanıma uçuş yasağı getirenler kusura bakmasınlar, bundan sonra bizim de uçuş yasağımız vardır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Valiliği önünde düzenlenen toplu açılış töreninde konuştuğu şu sıralarda, Hollanda ile aralarında yaşanan gerginliği arttıracak bir açıklamada bulundu.

Erdoğan, "AB Adalet Divanı başörtüsünü yasaklıyor. Bıktık ya bıktık. Hani din özgürlüğü vardı, hani inanç özgürlüğü vardı. Sıkıysa kipayı da yasaklasana. Bunlar çok yüzlü, çok." dedi.

'BUNDAN SONRA BİZİM DE UÇUŞ YASAĞIMIZ VAR'

Erdoğan, Hollanda'nın skandal hareketiyle ilgili şunları söyledi:

"Bizim antidemokratik, inanç özgürlüklerine karşı, benim devletimin bakanına hem de bir bayan bakanına kapılarını kapatan ve kendi toprağım sayılan konsolosluğuma sokmayanlara bizimde kapılarımız kapalıdır. Benim Dışişleri Bakanıma uçuş yasağı getirenler kusura bakmasınlar, bundan sonra bizim de uçuş yasağımız vardır."

'VARACAĞI YER 1940'LARIN TEK PARTİLİ CHP DÖNEMİDİR'

Erdoğan, "Anayasa değişikliğini kötülemek için sağa dönüyorlar gençlerimize hakaret ediyorlar sola dönüyorlar parlamentoya hakaret ediyorlar ileri bakıyorlar muhtarlara hakaret ediyorlar. Bunlarla da kalmıyor birde tutup Suriyeli muhacirleri milletimize hedef göstermeye çalışıyorlar. Hollanda'daki, Almanya'daki, Avusturya'daki ırkçılar, kendi ülkelerindeki Türkler ve müslümanlar için ne yapıyorlarsa bunlarda aynı taktiği ülkemizdeki Suriyelilere uygulamaya çalışıyorlar. Kılavuzu Avrupadaki faşistler olan bir partinin varacağı yer 1940'ların tek partili CHP dönemidir." dedi.

 

 

 

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Avrasya Araştırma Şirketi anket yayımladı16 Mart 2017 Perşembe 13:07
  • Hollanda'ya tepki Holstein inekleri vurdu16 Mart 2017 Perşembe 12:47
  • Türkiye Hollanda'daki diplomatik skandalı BM'ye taşıdı16 Mart 2017 Perşembe 12:17
  • Erdoğan: Avrupa 'Hayır' seferberliğine çıktı16 Mart 2017 Perşembe 09:08
  • Milli kick boksçu pompalı tüfek ile vuruldu!16 Mart 2017 Perşembe 08:56
  • Ateist aile din dersi davasını kazandı16 Mart 2017 Perşembe 08:55
  • Müzeyyen Telli'nin katili tam bir suç makinesi çıktı!16 Mart 2017 Perşembe 08:49
  • Başbakanlık'tan yurtdışında yürütülen faaliyetlere ilişkin genelge16 Mart 2017 Perşembe 08:48
  • Muğla'da deprem16 Mart 2017 Perşembe 08:37
  • Adana'da terör operasyonu: 36 gözaltı16 Mart 2017 Perşembe 08:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti