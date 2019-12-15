  • BIST 110.477
  • Altın 275,921
  • Dolar 5,8011
  • Euro 6,4759
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Erdoğan: Burada Sevr’in aslında ters yüz edilmesi var

»
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burada Sevr’in aslında ters yüz edilmesi var
Erdoğan: Burada Sevr’in aslında ters yüz edilmesi var

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

– Hafter meşru biri değil illegal yapısı olan bir isim.

– Şimdi de güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması, ayrıca Meclisimize sunuldu. O da Meclisimiz onayladıktan sonra yürürlüğe girecektir. Akdeniz’de hem Libya’nın hem de Türkiye’nin hakları bu anlaşma ile korunacak. Burada biz her şeyi uluslararası hukuka uygun olarak yapıyoruz. 

– Burada Sevr’in aslında ters yüz edilmesi var. Böyle bir adım atılmış durumda.

– Doğu Akdeniz havzası önemli hidrokarbon rezervlerine sahip. Son dönemde bazı şirketlerin keşif haberlerini de duyuyoruz. Olur ki belki yanımıza uluslararası camiada güçlü olan bazı şirketleri de alma durumu söz konusu olabilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konyalı iş insanın 70 bin doları ‘yanlışlıkla’ çöpe atıldı15 Aralık 2019 Pazar 17:59
  • Sünnet düğünündeki takılarla okul ve yurt yaptırdı15 Aralık 2019 Pazar 17:49
  • Türkiye'de 2019'un ilk 9 ayında elektrik borcunu 3 milyon 365 bin, doğal gaz faturasını 710 bin kişi ödeyemedi15 Aralık 2019 Pazar 17:45
  • Ertuğrul Özkök: 15 milyonluk İstanbul pornoda niye ilk 20’ye giremedi?15 Aralık 2019 Pazar 17:41
  • Polis sokakta engellemişti; kadın vekillerden Meclis'te Soylu'ya karşı Las Tesis performansı (VİDEO)14 Aralık 2019 Cumartesi 23:14
  • AKP üye kaybetmeye devam ediyor; 4 ayda 114 bin kişi partiden ayrıldı14 Aralık 2019 Cumartesi 21:48
  • Uşak'ta işsiz vatandaş açlıktan bayıldı13 Aralık 2019 Cuma 21:34
  • Prof. Kadıoğlu’ndan ‘Karadenizlilere müjde’: İklim değişikliğiyle insan burnu küçülecek13 Aralık 2019 Cuma 21:29
  • TBMM, ABD Senatosu’nun ‘Ermeni soykırımı’ kararını yok saydı13 Aralık 2019 Cuma 21:25
  • Bu topraklarda yaşanmış acılarla yüzleşmek, bu topraklarda yaşayan insanların görevidir13 Aralık 2019 Cuma 20:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti