Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burada Sevr’in aslında ters yüz edilmesi var

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

– Hafter meşru biri değil illegal yapısı olan bir isim.

– Şimdi de güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması, ayrıca Meclisimize sunuldu. O da Meclisimiz onayladıktan sonra yürürlüğe girecektir. Akdeniz’de hem Libya’nın hem de Türkiye’nin hakları bu anlaşma ile korunacak. Burada biz her şeyi uluslararası hukuka uygun olarak yapıyoruz.

– Burada Sevr’in aslında ters yüz edilmesi var. Böyle bir adım atılmış durumda.

– Doğu Akdeniz havzası önemli hidrokarbon rezervlerine sahip. Son dönemde bazı şirketlerin keşif haberlerini de duyuyoruz. Olur ki belki yanımıza uluslararası camiada güçlü olan bazı şirketleri de alma durumu söz konusu olabilir.