Erdoğan: Buralar Ciddi Kurumlardır, Senin Gibi Ciddiyetsiz Değil

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün randevu alamadığını belirtip TÜİK'e giden ve binaya alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Erdoğan, "Bir insan davet edilmediği yere gidemez. İnsan biraz utanır. Devletin kurumları senin şamar oğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil. Randevusuz gitti, kapıda gösteri yaptı. Bay Kemal bundan sonra devlet kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuşuyor. "Yiğit düştüğü yerden kalkar. Siirt, demokrasi mücadelemizde hep yanımızda oldu." diyen Erdoğan burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"DEVLET KURUMUNA RANDEVUSUZ GİDİLMEYECEĞİNİ ÖĞREN"

Dün TÜİK'e gitmek istediğini ancak randevu alamadığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, belirttiği saatte TÜİK binasına gitmişti. İçeri alınmayan CHP lideri burada basın mensuplarına açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde de Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesi vardı.

Duruma tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi: "Bir insan davet edilmediği yere gidemez. İnsan biraz utanır. Devletin kurumları senin şamar oğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil. Randevusuz gitti, kapıda gösteri yaptı. Bay Kemal bundan sonra devlet kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Tekrar Siirt'te olmaktan memnuniyet duyuyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin. Maşallah Siirt bu ne hal böyle... Siirt bu ne coşku böyle... Bu şehrin hısmı olmakla iftihar etmeyi sürdüreceğim. Hayatımın önemli noktalarında Siirt bana eşlik etti. Siirt'te okuduğum bir şiir sebebiyle hapse atılarak siyasi hayatımı sona erdirmek istediler. Sonra bin bir mücadele ile yeniden döndüğünüz ülke ve millete hizmet yolunda başlangıcı tekrar Siirt'te yaptık. Yiğit düştüğü yerden kalkar... Bu sözü hayata geçiren Siirt demokrasi ve kalkınma mücadelemizde de hep yanımızda oldu. Biz de Siirt'in gelişme için ne gerekirse yaptık. Bugün de elimiz boş gelmedik.

"FABRİKALARIMIZ EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK"

Şehrimize kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 2,5 milyonu geçen 75 kalem eser ve hizmetin açılışını gerçekleştiriyoruz. Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi 102 milyon dolarlık yatırım bedeli ile şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir yatırım. Gençlerimiz bilmez 20 yıl öncesine gidelim. Ne havaalanı, ne buraya böyle bir yol var mıydı? Üniversite var mıydı? Şimdi maşallah yolumuz çift gidiş ve geliş... 50 bin ton sonra 150 sonra 250 bin tona çıkacak tesis şehrimize yapılan en büyük sanayi yatırımıdır. Fabrikalarımız da en kısa sürede tamamlanacak. Proje bittiğinde 400 milyon dolarlık yatırım bedeline ulaşacak. Ülkemizin çinko ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. İlk olarak 500 kişiyle olan istihdam 3 bin kişiye çıkacak sonrasında ise 7500 kişiye iş sağlanacak.

"ARTIK TERÖRÜ DEĞİL ÜRETİM VE İSTİHDAMI KONUŞACAĞIZ"

Çinko ithalatı için 1 milyar doların önemli kısmı ülkemizde kalacak ve ihracat kapısı açacağız. Cari dengeyi fazlaya dönüştüreceğiz. Bu tesis tek başına ülkemizi üretim, ihracat ve büyüme üzerine kurulu ekonomi programımızın ispatıdır. Artık terörü teröristlerin saldırılarını değil, üretim ve istihdamı konuşacağız. İnsanlar artık iş ve aş için başka yerlere gitmeyecek. Bu tesisin inşaatını temel atma töreninin üzerinden 18 ay geçmeden tamamlanması da önemlidir. Toplu açılış törenimizde barajımızı da hizmete açıyoruz. Şirvan Barajı enerjiye katkıda bulunacak. Zarova Köprüsü'nü de bugün açıyoruz.

"MERKEZ BANKASI HANİ BAĞIMSIZ DEĞİLDİ, SANA RANDEVU VERDİLER"

Değerli kardeşlerim bizim gündemimizde ülkemize daha fazla eser kazandırmak için yaptıklarımız ve yapacaklarımız var. Bu ülke insanların inançlarını yaşamasını engellemek için hoyratça üzerine gelindiği, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlardan mahrum bırakıldığı günlerden geçti. Milletimiz AK Parti'yi iktidara getirdiğinden bizden asırlık engelleri aşmamızı bekledi. Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle bu engellerin üstesinden geldik. Sevgili gençler maalesef ana muhalefetin başında bir zat var. Bu zat Merkez Bankası'ndan randevu istiyor. Merkez Bankası ona göre bağımsız değil ya... Merkez Bankası bu beyefendiye randevu veriyor. Gidiyor Merkez Bankası'ndan brifing alıp dışarı çıkıp aleyhine konuşmaya başlıyor. Hani bağımsız değildi bak sana randevu verdiler.

"TÜİK'E RANDEVUSU GİDİP KAPIDA GÖSTERİ YAPTI"

Bunlarda edep adap yok. TÜİK randevu almadan oraya da gitmek istedi. Ve TÜİK de buna randevu vermedi. Gittiler istatistik kurumunun önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan utanır utanır, bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamar oğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. N'oldu? Randevu vermediler... Randevusuz olarak kapıda gösteri yaptı. Bak Bay Kemal devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Bunları bileceksin. Sen terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin, onlara randevusuz da gidebilirsin ama devletin kurumları ciddidir. Buralara rastgele gidemezsin, gidemeyeceksin de... Devletin kurumları yapmaları gereken açıklamaları yapıyor.

Hiç merak etmeyin biz dimdik ayaktayız. Siz yeter ki bize bu gücü verin. Baskı ve zulüm bulutlarını sizinle beraber birer birer dağıttık. Eğitimden sağlığa ulaşımdan enerjiye her alandaki alt yapımızı insanımızın hak ettiği hizmetleri alabileceği seviyeye getirdik.