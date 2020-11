Erdoğan Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu; "Instagram'dan istifa eden" Berat Albayrak'tan söz etmedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Doğu Akdeniz'deki gerilimden teröre, Azerbaycan'daki gelişmelerden iç siyasete kadar pek çok konu hakkında konuşan Erdoğan, Hazine ve Maliye Başkanı Berat Albayrak’ın dün sosyal medya hesabı Instagram’dan duyurduğu istifası hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ekonomik bakımdan çok güçlü ülkelerin sağlık sistemlerinin ne kadar zayıf olduğunu pandemi sürecinde gördük."

"Mücadelemiz henüz bitmiş değil, ne zaman biteceği o da belli değil. Son haftalarda tüm dünyada vaka ve vefat sayılarının tekrar ürkütücü boyutlara ulaştığını görüyoruz. Bu süreci kendi özgün politikalarımızla yönetmeye çalışıyoruz. Milet-devlet dayanışmasıyla TAMAM kurallarına riayet ederek inşallah bu sıkıntılı sürecinde üstesinden geleceğimize inanıyorum Dünyanın yeni bir yol ayrımına geldiğini görüyoruz. Uluslararası kuruluşlar bu yeni dönemi okumakta çaresiz kalıyor. Eskiler dünün güneşi ile bugünün çamaşırı kurutulmaz diyor biz de zihniyetimizi kurumlarımızı ve kurallarımızı bu yeni dönemin şartlarına göre düzenlemeden uluslararası örgütlerdeki itibar kaybının önüne geçemeyiz."

"Ülkemize yeni pişmanlıklar yaşatmamaya kararlıyız"

"Uluslararası ilişkilerde çok merkezlilik eğilimi ve bölgeselleşme giderek önem kazanıyor. Tedarik zincirlerinin yeniden paylaşıldığı yeni bölgesel ittifakların kurulduğu siyasi ve ekonomik arenanın yeniden şekillendiği bir kavşaktayız. Bu kritik kavşakta Türkiye'nin avantajlarını ne ölçüde kullanabileceği bugün atabileceği adımlara bağlı. Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamaya kararlıyız."

Libya ve Doğu Akdeniz açıklaması

"Bugün Libya'da siyasi çözüm umutları yeniden yeşermişse bunda Türkiye'nin zamanında yaptığı müdahalenin çok ciddi katkısı bulunuyor. Her alanda Libya halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'deki her türlü gelişmenin yükünü taşıyan ülkemizin doğal kaynaklar söz konusu olduğunda yok sayılmasına elbette rıza gösteremezdik. Yunanistan'ın provokasyonlarına rağmen doğu Akdeniz meselesinde daima soğukkanlı davrandık. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz sorunu diyalogla çözme irademizin tezahürüdür. Avrupa Birliği'ni Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz. Tehdit şantaj dilinin hiçbir fayda sağlamayacağı artık anlaşılmalıdır. Doğu Akdeniz’deki araştırma faaliyetlerinden yakında müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum."

Azerbaycan açıklaması

"Tek millet ii devlet şiarını paylaştığımız Azerbaycan topraklarının işgal edilmesine sesiz kalamazdık ve sessiz kalmadık. Biz şu anda Afganistan'dayız Azerbaycan'dayız niye? Onlar bizim kardeşlerimiz. Ermenistan'ın 28 yıllık zulmü karşısında MİNSK üçlüsü ne yazık ki her türlü ihtimallerle bizim Azeri kardeşlerimizi kaçkın yaşattı. Ve onlar kendi topraklarına değil merkeze gelmek zorunda kaldılar. BU acımasız işgale MİNSK üçlüsü çözüm üretmedi. Hep oyalamaca. Şimdi Azeri kardeşlerimiz kendi göbeklerini kendileri kesti ve işi bitirdi. Biz gözeri yaşlı olarak Aliyev kardeşimizin yaptığı açıklamaları ekranda izledik. Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla sevincimiz ve umutlarımız iyice artmıştır. "

Avrupa Birliği'ne İslam düşmanlığı tepkisi

"Türkiye'nin sınır dışı ettiği yabancı terörist savaşçıların Batılı ülkelerde elini kolunu sallayarak eylem yapmalarını anlayamıyoruz. PKK terörü tarafından şehit edilen onlarca öğretmenimiz için en ufak bir üzüntü beyan etmeyenlerin YPG'nin ele başlarını kırmızı halılarla saraylarda ağırlayanların bizim tavrımızı sorgulamasının hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. "

"Bürokrasimizin eski hantal, kibirli tavrına son verdik"

2023 hedeflerimiz ile 2053-2071vicyonumzuun gerçeğe dönüşmesinde mesleki birikimlerinizle sizlerin yapacağı katkılar büyük önem kazanıyor ülkemizin artık geçmişin korkuları, eski dönemin alışkanlıklarıyla geleceğini inşa edemez. Siyasetin ekonominin, iletişimin, insan ilişkilerinin kökten değiştiği bir iklimde devlet bürokrasisinin de değişmesi kaçınılmazdır. Son 18 yılda hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle bu anlamda ciddi bir paradigma değişikliğine gitmiş buluyoruz. Bürokrasimizin eski hantal, kibirli tavrına son verdik. Devletimizin kapılarını insanımızın tamamına yaklaşma talimatını verdik ve kucağımızı açtık. "