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Erdoğan: Cami merkezli bir hayatı özendirmemiz gerekiyor

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Tayyip Erdoğan, Kuzey Yıldızı Camii açılışında konuşuyor.
Erdoğan: Cami merkezli bir hayatı özendirmemiz gerekiyor

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Bugün resmi açılışını yapmakta olduğumuz Diyanet Bilim ve Kültür Merkezi’nin ama bunun yanında Büyük Ankara Camii’nin başkentimize hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. 80 dönümlük arazi üzerine inşa edilen bu külliye Ankara’ya yakışır bir eser olmuştur.

Bu eserin Ankara’ya kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Önceki başkanlarımız Melih Gökçek ve Mustafa Tuna beyefendiye burada özellikle teşekkür ediyorum.

Camiler sadece betondan ibaret yapılar değildir. Hakkın karşısında eşitlediğimiz mukaddes mekanlardır. Çocukların gelmediği, gençlerin uğramadığı, hanımların sahip çıkmadığı camiler ne kadar muhteşem olurlarsa olsun boynu bükük kalmaya mahkumdur. Geçmişte olduğu gibi bugün de cami merkezli bir hayatı özendirmemiz gerekiyor.

İslam toplumlarında camiler hayatın merkezi olmuşlardır. Nasıl ki kalp ayakta tutan ana organsa mabetler de ilim, hikmet ve fazilet merkezi olarak toplumu ayakta tutar.

Camilerin süsü cemaatidir. Özellikle de gençlerdir. Çocukların gelmediği, gençlerin uğramadığı camiler ne kadar muhteşem olursa olsun boynu bükük kalmaya mecburdur. Cami merkezli bir hayatı özendirmemizi, teşvik etmemiz gerekiyor. Genç kuşaklar işle camiler arasında yapay duvarlar örmemeliyiz.”

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