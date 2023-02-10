Erdoğan: Can kaybı sayısı 18991'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da deprem ile ilgili son duruma dair açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da deprem ile ilgili son duruma dair açıklama yaptı.

Adıyaman’da konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Depremlerle çok büyük kayıplarımız oldu. Öncelikle 10 ilimizde ciddi yıkımlar oldu. Önceki gün depremin merkezi olan Kahramanmaraş ile Hatay ve Adana illerimizi ziyaret ederek oradaki durum tespitlerini yaptık. Dün de Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'teydim.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991’e yaralı sayısı da 75 bin 523 e ulaştı. Ayrıca bölgeden 76 binin üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine başka illere gönderilmiştir.

Ülkemizdeki resmi sivil tüm arama kurtarma ekipleriyle dünyanın dört bir yanından gelen tüm arama kurtarma ekipleriyle bu süreç sürüyor.