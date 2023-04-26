Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı, yayın kesilirken duyulan 'Eyvah eyvah' sesi heyecan yarattı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Ülke TV'de katıldığı programda davetli gazetecilerin sorularını yanıtlarken rahatsızlandı. Yayın kesilirken duyulan "Eyvah eyvah" sözleri, Erdoğan'ın sağlık durumu konusunda endişe yarattı. Verilen aradan sonra yayın kapatılırken, "kampanya çalışmaları sırasında midesini üşüttüğünü" belirten Erdoğan, "Sizlerden ve izleyicilerimizden helallik diliyorum" dedi.

Erdoğan, dün (salı) gece davetli gazetecilerin sorularını yanıtlamak Ülke TV'deki "Cumhurbaşkanı Seçim Özel" programına katıldı. Kısa bir süre sonra, 23.40 sıralarında Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Erdoğan'a "seçimi kazanırsa yeni kabinede mevcut bakanlardan kimsenin olup olmayacağını" ve "kampanya paketlerindeki somut taahhütlerini" sordu. Erdoğan'dan yanıt gelmeyen o sırada, kamera Hasan Öztürk üzerinde sabitlendi. Öztürk reklama gidilmesini isterken, ekranda "Eyvah eyvah" fısıltısı duyuldu. Kamera önünde yaklaşık 15 saniye süren sessizlik sırasında, Hasan Öztürk, bir ara hızla yerinden kalkmak istedi, ancak tekrar oturdu. Daha sonra programa ara verildi.

"Üşüttüm, helallik diliyorum"

Ülke TV'deki program, verilen aradan yaklaşık 20 dakika sonra, 00.07 sırasında tekrar başladı. Programı kapatmak üzere dönülen bu bölümde yorgun olduğu gözlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:"Kampanya çalışmaları vardı, midemi ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Dedim ki artık söz verdik gideceğiz. Tabii bu yoğun mesai içinde biz de zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve ve izleyicilerimizden helallik diliyorum."