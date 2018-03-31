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Erdoğan: Çatlayın patlayın AKM'yi yıktık

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"İhanet etsen bile menfaat grubuna ihanet etmediğin sürece makbulsün"
Erdoğan: Çatlayın patlayın AKM'yi yıktık

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da katılacağı açılış töreni için geldiği Ayasofya Müzesi'nde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erdoğan konuşmasında "AKM için de çok bağırdı Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın çatlayın patlayın yıktık. Aynı şeyi Ankara'da yaptık. Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane eser ortaya koyun be. Demek ki bizi beklediler" şeklinde konuştu.

Erdoğan, İstanbul Yeditepe Bienali'nin açılış töreni için Ayasofya Müzesi'ne geldi. Erdoğan, buradaki törenden sonra partisinin Pendik ve Ümraniye ilçe kongrelerine katılacak.

Açılışta konuşan Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Duygusalım, heyecanlıyım. Kendi alanında dünyada bir ilk olan Yeditepe Bienali'nin gelenekli sanatlarımızın tanıtımında çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. İstanbul gibi her köşesi ayrı bir medeniyetin eserleriyle dokunmuş kadim bir şehrin kendisi sanat galerisidir. Hayatın sakinleri tarafından fark edilmese de bu şehir devasa bir müzedir. Geçmişin eskimeyen güzellikleri ile günümüzün modern eserlerini başarı ile mezdeden bienalin gereken ilgiyi göreceğine inanıyorum. Önümüzdeki 45 gün boyunca düzenlenecek sergi, seminer, panel ve konferansların, müzik dinletilerinin şehrimizin kültür hayatına canlılık katacağına inanıyorum. Bu projenin hayata geçmesine öncülük eden herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Sanat Allah'ın insana bahşettiği güzelleri arama ve bunlara ulaşma yolculuğunun adıdır. Üstad böyle diyor, 'Sanat Allah'ı aramakmış meğer' diyor.

"Tek parti döneminde 300'ü aşkın mescid yok edilmiştir"

Millet olarak elimizdeki hazinenin kıymetini bilmiyoruz. Ne kendimize ne de yurt dışına bu güzellikleri layıkıyla tanıtabiliyoruz. Adeta müflis tüccar gibiyiz. Türkiye uzun yıllar kültür sanat tarih deyince kısır ve dar bir bakış açısının esiri olmuştur. Batı'dan ziyade Batı'cı ve milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet ecdadın bize bıraktığı mirasın kıymetini bilememiştir. Tarihi camilerin bir kısmı müzeye aynen burası gibi malesef bir kısmı da ahıra çevrilmiştir. Sadece sur içinde ne yazık ki tek parti döneminde 300'ü aşkın mescit yok edilmiştir. Sur içi derken Fatih'i kastediyorum.

Tepeden inmeci baskıcı ve jakoben anlayışın bugün de sözüm ona sanat çevrelerinde devam ettiğine şahit oluyoruz.

"Gezi'de yaptıklarını..."

Bu tepeden inmeci anlayışın bugün de bazı sanat çevrelerinde devam ettiğine inanıyoruz. Kendi ideolojilerini paylaşmayan sanatçılara yönelik en şiddetli saldırılar yine bunlardan geliyor. Gezi olaylarına destek vermeyen sanatçıların neler yaşadıklarını biliyoruz. Bunlar milletimizden yedikleri onca şamara rağmen akılları başlarına toplamıyorlar. Gezi'de yaptıklarını Afrin için bölgeye giden sanatçılarımıza yaptılar. Bugün aynı ahlaksızlığı aynı haydutluğu sergilediler. Sanatçılarımızın Mehmetçiğe moral vermesine dahi tahammül gösteremediler.  Sırf yerli milli duruş sergilediler diye edilmedik hakaret bırakmadılar. Bunların lümpen mahalle kabadayılarından faydaları yoktur.

AKM için de çok bağırdı Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın çatlayın patlayın yıktık. Aynı şeyi Ankara'da yaptık. Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane eser ortaya koyun be. Demek ki bizi beklediler.

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