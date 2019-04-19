Erdoğan, Cenaze töreninde de İmamoğlu'nun elini sıkmadı

Erdoğan, Cenaze töreninde de İmamoğlu'nun elini sıkmaması sosyal medyada tartışmalara neden oldu
“Dönem, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı cenaze töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elini sıkmadı.
"İmamoğlu'na cenaze töreninde de yine vatandaşların ilgisi, temenniler tebrikler oldukca yoğundu..!
İşte o görüntüler:
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