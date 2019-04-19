  • BIST 96.861
  • Altın 238,364
  • Dolar 5,8057
  • Euro 6,5299
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Erdoğan, Cenaze töreninde de İmamoğlu'nun elini sıkmadı

»
"İmamoğlu'na cenaze töreninde de yine vatandaşların ilgisi, temenniler tebrikler oldukca yoğundu..!
Erdoğan, Cenaze töreninde de İmamoğlu'nun elini sıkmadı

Erdoğan, Cenaze töreninde de İmamoğlu'nun elini sıkmaması sosyal medyada tartışmalara neden oldu

“Dönem, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı cenaze töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elini sıkmadı.

"İmamoğlu'na cenaze töreninde de yine vatandaşların ilgisi, temenniler tebrikler oldukca yoğundu..!

İşte o görüntüler:

 

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu'nun İBB veri tabanlarını kopyalamasına: "yürütmeyi durdurma" kararı19 Nisan 2019 Cuma 18:32
  • Binali Yıldırım, İmamoğlu'nu tebrik etti19 Nisan 2019 Cuma 18:08
  • Atilla: Babacan partisinin ön ismini koydu, Ankara'da iki kişiye kuruculuk teklif etti19 Nisan 2019 Cuma 12:06
  • AKP'li Özdağ: Partili cumhurbaşkanlığında yanıldım19 Nisan 2019 Cuma 10:28
  • Türkiye ‘Sefalet Endeksi’nde zirveye oynuyor19 Nisan 2019 Cuma 10:02
  • Türkiye'de Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı19 Nisan 2019 Cuma 09:34
  • "Yıldırım: Kaybettik, ne yapalım, kısmet değilmiş"19 Nisan 2019 Cuma 09:26
  • Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak Selahattin Demirtaş çıkışı!18 Nisan 2019 Perşembe 20:42
  • İşçi bulamayınca patron aranıyor ilanı verdi!18 Nisan 2019 Perşembe 19:16
  • Mansur Yavaş, Osmanlıspor'a aktarılan hafriyat gelirlerini kesti18 Nisan 2019 Perşembe 19:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti