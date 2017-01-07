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Erdoğan Cenevre'ye gitmiyor

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Erdoğan Cenevre'ye gitmiyor
RİK’in New-York muhabirine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan Cenevre Konferansı’na katılmayacak.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Yunanlı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda şu anki uğraşıyı son fırsat penceresi olarak niteledi.

Türk kaynakları Çavuşoğlu’nun  güvenlik ve garantiler konularının Kıbrıslıtürkler için çok duyarlı konular olduğunu belirttiğini ifade ettiler. Kıbrıslıtürkler’den  1960’dan 1974’e kadar yaşadıklarını unutmasını  hiçbir kimsenin beklememesi gerektiğine  dikkat çektiğini dile getirdiler. 

Bu kaynaklara göre Çavuşoğlu  bölgenin bugün da güvenlik sorunu olduğunu belirtti ve Türkiye’nin  herkesin kazanacağı bir çözümde her zaman ilerde olduğunu dile getirdi. 

Ancak salt çözüm için çözüm istemediğini de belirtti. Cenevre  Konferansından sonuç alınması dileğinde bulunurken Yunanistan ve Kıbrıslırumların adil bir çözüm konusunda Türkiye ile aynı anlayışı ortaya koymaları gerektiğine vurgu yaptı.

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