Erdoğan: CHP sadece PKK ve FETÖ'yle değil Kıbrıs Rumları'yla da beraber yürüyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında gittiği memleketi Rize'de de çay dağıttı. "Rizeliye çaydan bahsetmek ayıptır ama" diyen Erdoğan, "Şimdi ben size kenevir bez torbasında birer çay hediye edeceğim. Bizim çayı bu akşam bir için, bize de dua edin" diye konuştu.

Erdoğan, miting sırasında çoğu şu an tutuklu bulunan HDP'li isimlerin PKK hakkında yaptığı açıklamaları izletti. Erdoğan, "Ey Saadet Partisi sen kimlerle kol kolasın, rahmetli Erbakan kalksa bunlara ne der?" diye sordu. Konuşmasının devamında, "Onlar da İmralı'daki terörist başına sırtını dayıyor" diyen Erdoğan, "Bunlara 31 Mart'ta gerek batıda, doğu, güneydoğuda gereken dersi inşallah hep beraber vereceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bay Kemal, sen kimlerle berabersin? Sözde İyi Parti, sen kimlerle berabersin? Ey Saadet Partisi, sen kimlerle berabersin? Ya rahmetli Erbakan kalksa bunlara ne der?

"Ben tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Kardeşlerim, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Yok. 780 bin kilometre ile Türkiye var. Atatürk'ün partisi bunlarla ne işin var? Ah kardeşlerim ah. Ne hallere düştük bakın. Atatürk'ün partisinin bunlarla ne işi var. Bizim arkamızda PKK ve YPG var diyorlar. Hanımefendi bizim arkamızda da halk var hak var. Onlar da İmralı'daki terörist başına sırtını dayıyor. Bunlara 31 Mart'ta gerek batıda, doğu, güneydoğuda gereken dersi inşallah hep beraber vereceğiz.

"Son 17 yılda Rize'ye 18 katrilyon yatırım yaptık. Bizden önce gelenlerin böyle bir derdi var mıydı? Rize'mize birçok yatırımları da hayata geçireceğiz. Gençlik merkezleri, spor salonları, futbol sahaları inşa ettik. Sağlıkta toplam 28 tesisi şehrimize kazandırdık. İhtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, engellilerimize ve emeklilerimize 689 milyon lira destek verdi. Rize'ye inşallah bir de inşallah şehir hastanesini inşa edeceğiz. İmar barışı ile 74 bin hemşehrimizin sıkıntısını çözdük.

"Biz dağları deldik"

"Taliplisini bulabilirsek Rize'ye inşallah bir de inşallah şehir hastanesini inşa edeceğiz. İmar barışı ile 74 bin hemşehrimizin sıkıntısını çözdük. Rize'de 20 km bölünmüş yol vardı. Buna 142 km ilave ederek 162 km'ya çıkardık. Durmadık çalıştık. Biz dağları deldik. Biz Ferhat'ız sizler de Şirin. Sizlere ulaştık. Koşmamız lazım. Yapacağımız çok iş var.

"Acele kamulaştırmaya ilişkin işlemler devam ediyor. Rizeli iş insanlarımıza toplam 1,5 katrilyon destek sağladık. Rize'ye Güneysu'ya, Çayeli'ne, Fındıklı'ya doğalgazı getirdik. Uzun yıllar göç veren Rizemizin nüfusu artmaya başladı. İnşallah önümüzdeki dönemde Rizemizi nice hizmetlerle, eserlerle buluşturacağız.

"Bay Kemal sen bir koyunu dahi güdemezsin"

"Bu kuyruklar SSK hastanelerinin kapısında hastalarımızın girdiği kuyruklar değil, senin genel müdür olduğu zamanda. (Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Başkanı olduğu dönem verdiği röportajı izletti.) Bay Kemal sen bir koyunu dahi güdemezsin. 9 seçime girdin kaybettin, şimdi 10.suna giriyorsun gene kaybedeceksin. Sen dürüst değilsin, doğru değilsin. Sen bir cd ile partinin başına geçtin, koltuğa yapıştın şimdi de ayrılmıyorsun.

"Yıl sonuna kadar 2.5 milyon işsize iş temin etmiş olacağız"

"Şimdi de işsizliği dillerine doladılar. Biz cumhuriyet tarihinin istihdam rekorunu kırdık. İş gücüne katılım oranı fevkalade yükseldi. İstihdam başarımızın arkasında istikrar var. İnşallah bu yıl itibarıyla işsizlikle ilgili önemli bir hamlemiz var. Çalışanların ücretlerini, primlerini üç ay süreyle biz üstleneceğiz. Yıl sonuna kadar 2.5 milyon işsize iş temin etmiş olacağız. Türkiye Odalar ve Bankalar Birliği de buna destek verecek.

Seracılık, büyük-küçükbaş hayvancılık yapanlar elektrikte yüzde 12 indirim

"Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın elektrik sulama tarifesini tüm tarımsal faaliyetleri içine alacak şekilde genişletiyoruz. Seracılık, büyük-küçükbaş hayvancılık yapanlar da yüzde 12 indirimli elektrik kullanacaklar. İkincisi yeni sondaj gemimiz, halen Antalya açıklarında. Yeni gemimizi aldık adını Yavuz olarak belirledik, Yalova açıklarında demirledik. Bakım ve onarımdan sonra çalışmalara başlayacak.

"CHP, Kıbrıs Rumları'yla aynı yolda yürüyor"

"CHP bu çalışmalardan rahatsız, ya bulurlarsa diyor. Bulursak biz kazanacağız yav. Akdeniz'deki çalışmalarımızdan rahatsız olan kim varsa hepsinin ekmeğine yağ sürdüler. Bu CHP'nin sadece PKK değil, Kıbrıs Rumları'yla aynı yolda yürüdüğünü gösterir.

Erdoğan, çayın memleketi Rize'de çay dağıttı

"Rizeliye çaydan bahsetmek ayıptır ama siz iyi bilirsiniz hele hele benim jenerasyonda olan analarım iyi bilir kenevir ekerdik değil mi? Şimdi ben size kenevir bez torbasında birer çay hediye edeceğim. Bizim çayı bu akşam bir için, bize de dua edin.