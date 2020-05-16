Erdoğan: CHP ve PKK'nın zihniyeti aynı, yöntemleri farklı

1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinin tamamlanması törenine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma sınırlandırmasından etkilenen 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlara hizmet için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Gruplarına yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Van'ın Özalp ilçesindeki bir mahallede vatandaşlara yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu aracına dönüş yolunda saldırı düzenlendiğini ifade eden Erdoğan, devletin askerine, polisine, vatandaşlarına hizmet için çalışan görevlilerine saldıranların bunun bedelini en ağır şekilde ödeyeceğini söyledi.

"Devletin kaymakamına, polisine ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine hem hakaret edip hem fiili saldırıda bulunan güruhun, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşılmıştır. PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP'liler, Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır. Yöntem farklı, zihniyet ve amaç aynıdır" diye konuşan Erdoğan sözlerinin devamında "Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında ayrıca koronavirüs sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada ülkenin diğer alanlarla birlikte ulaşımdaki güçlü altyapısının en büyük avantaj olacağına dikkati çekti.