Erdoğan CHP’nin iddialarına yanıt verdi

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, akrabalarının yurt dışına para transfer ettiğini gösterdiği iddia edilen banka dekontlarını sahte olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Erdoğan’ın oğlu ve akrabalarının vergi indirimi sağlayan ülkelere 15 milyon dolar para aktardığını iddia ettiği belgeleri yayınlamasının ardından ilk defa konuştu.

Kars'taki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, belgelerin "şirket alışverişi için yapılan ödemelerin dekontları” olduğunu ifade etti. Ancak Erdoğan, CHP'nin cuma günü basınla paylaştığı dekontların hangi şirketin satışıyla ilgili olduğuna dair bir açıklamada bulunmadı.

Erdoğan ayrıca, "Ortada yurt dışına gönderilen bir para falan yok. Halk Bankası ile Al Baraka arasındaki sadece bir alışverişin belgeleri var fakat bunun elindeki belgeler de sahte” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, salı günkü meclis konuşmasında Erdoğan’ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan ve dört başka yakınının vergi cenneti diye tabir edilen Man Adası’ndaki bir şirkete 15 milyon dolar havale ettiklerini söylemişti.

CHP'li Erdoğdu: Para girişi de var, çıkışı da var

Mecliste konuyu araştırma komisyonu önergesinin AKP’li milletvekilleri tarafından reddedilmesinin ardından CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan cuma günü belgelerin fotokopilerini basınla paylaştı. Paylaşılan dekontların çoğunun Man Adası'ndaki Bellway limited şirketinden Erdoğan’ın yakınlarına yapılan yüklü miktarda ödemeler olduğu görüldü. Deutsche Welle Türkçe’ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Para girişi de var, çıkışı da var” dedi.

Dekontlardan Bellway şirketinin Erdoğan’ın yakınlarına ödeme yaptığını kanıtladıklarını söyleyen Erdoğdu, "Peki, bir sterlin sermayeli naylon bir şirket nasıl oluyor da, 15 milyon dolara yakın bir para ödüyor. Ne iş karşılığında yapıyor bu ödemeyi” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun salı günkü konuşmasından sonra CHP lideri için "Bu hamlesinin bedelini ödeyecek” diyen Erdoğan, dekontlarda bahsi geçen yakınlarıyla birlikte manevi tazminat davası açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, perşembe günü CHP'nin bu iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. CHP, önümüzdeki pazartesi belgeleri savcılığa vereceğini açıkladı.