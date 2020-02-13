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Erdoğan CHP’yi bitirmek için talimatı verdi

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devredilmesi için çalışma başlattı. AKP’nin hazırladığı taslakta, CHP’nin bankadaki varlığı sonlandırılıyor.
Erdoğan CHP’yi bitirmek için talimatı verdi

AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında, AKP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP’ye ait İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devrine ilişkin hazırladığı taslak konusunda bir sunum yaptı.

Canikli’nin sunumu sırasında, Atatürk’ün el yazısıyla kaleme aldığı vasiyeti ile CHP hisseleriyle ilgili Menderes dönemindeki tartışmalara ilişkin Meclis tutanakları ekrana yansıtıldı.

Hürriyet’in haberine göre; sunumda, Siyasi Partiler Yasası’na göre partilerin bu şekilde mal varlığının olamayacağı savunulurken, “CHP’nin bu hisseler üzerinden taşınır ve taşınmazlarının, hatta zeytinliğinin bile bulunduğu” bilgisi paylaşıldı.

Hazırlanan taslakta CHP’nin bankadaki yönetim kurulu üyelikleri sona eriyor

Taslağa göre CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleri Hazine’ye devredilirken, CHP’nin bankadaki yönetim kurulu üyelikleri de sonlandırılıyor.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, hisse devri yöntemine ilişkin farklı görüşlerin dillendirildiği toplantıda, Canikli’ye, “Tekrar çalışın ve bir an önce getirin” talimatını verdi.

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