  • BIST 109.601
  • Altın 327,727
  • Dolar 6,0875
  • Euro 6,8838
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Erdoğan: Çıkmış birileri, 'İsraf, israf, israf' diyor. Ne israfı ya? Hayatınızda sizin böyle bir otoyol yapmışlığınız var mı

»
Erdoğan: Çıkmış birileri, 'İsraf, israf, israf' diyor. Ne israfı ya? Hayatınızda sizin böyle bir otoyol yapmışlığınız var mı
Erdoğan: Çıkmış birileri, 'İsraf, israf, israf' diyor. Ne israfı ya? Hayatınızda sizin böyle bir otoyol yapmışlığınız var mı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı-Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Erdoğan, Türkiye'nin kadınlarının dün olduğu gibi bugün de destan yazmaya devam ettiğini belirterek, "İş dünyasından eğitime, aileden bilime, sanata, siyasete kadar hayatın her alanında kadınlarımız varlıklarıyla ülkemizin önünü açıyor, yolunu açıyor. Bu topraklarda hamdolsun Nene Hatunlar, Şerife Bacılar, Halide Edipler, Halime Çavuşlar, Melike Hatunlar, Kara Fatmalar hiç eksik olmuyor." dedi.

"Terör örgütleri tarafından haince şehit edilen Aybüke öğretmen istiklal mücadelemizin günümüzdeki bayraktarlarıdır" ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ülkeyi bir asır önce kadını ve erkeğiyle, omuz omuza mücadele ederek bağımsızlığa taşıdık. Cumhuriyetimizi bugünlere, yine kadınlarımızın fedakarlığıyla getirdik. Kadına hak ettiği değeri vermeyen, kılık kıyafetine göre ayıran, sosyal hayattan dışlamaya çalışanlara rağmen kadınlarımızı özgürleştirdik. Türkiye'ye ve kadınlarımızın yüzyıllarca sari mücadelesine yakışmayan o baskıcı, ayrımcı politikalara hamdolsun biz son verdik. Bundan sonra da kadınlarımızı dışlayan, ötekileştiren faşist zihniyete geçit vermeyeceğiz. Türkiye'yi çok daha aydınlık günlere yine kadınlarımızla birlikte kavuşturacağız. 2023 hedeflerimizi, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da kadınlarımızla beraber gerçekleştireceğiz."

'Yol medeniyettir, su medeniyettir'

Erdoğan, bugün Türkiye'nin gurur abidelerinden olan 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun yeni bir bölümünü daha hizmete açtıklarını söyledi.

Şimdiye kadar otoyolun Odayeri-Paşaköy, Paşaköy- Mecidiye, Hüseyinli- Kömürlük, Yassıören-Odayeri, Kurtköy-Liman Bağlantı Yolu, Çatalca-Yassıören, Liman Kavşağı ve Sevindikli Kavşağı bölümlerini devre aldıklarını hatırlatan Erdoğan, "Böylece dünyanın en büyük metropollerinden İstanbulumuzun trafik yükünü önemli ölçüde azalttık. Bugün ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29,5 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Çatalca kesimini sizlerin hizmetine sunuyoruz." diye konuştu.

"Yol medeniyettir, su medeniyettir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Otoyolun bu kesimi, 3 viyadük, 12 köprü, 14 alt geçit, 9 üst geçit, 51 menfez, 2 tünel ile 2 kavşaktan oluştuğunu kaydetti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Cumhuriyetimizi bugünlere kadınlarımızın fedakarlığı ile getirdik.

- Baskıcı, ayrımcı politikalara biz son verdik. Bundan sonra da kadınlarımızı dışlayan faşist zihniyete geçit vermeyeceğiz.

- Bugün burada Türkiye’nin gururu abidelerinden olan 400 km uzunluğundaki Marmara otoyolunun bir bölümünü daha açıyoruz.

- İstanbulumuzun trafik yükünü önemli ölçüde azalttık. Bugün ise Kuzey Marmara otoyolunun Kınalı – Çatalca kesimini sizlerin hizmetinize sunuyoruz. Yol, su medeniyettir.

- Sadece bitirdiğimiz yollar bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini somut olarak ispatlıyor.

-  Kanal İstanbul Projesi de en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. 2011 yılında ilk kez milletimizle paylaştığımız bu projeyle ilgili olarak her türlü etüt çalışmasını yaptırdık. Bugüne kadar 11 farklı üniversiteden ve çeşitli kamu kurumlarına mensup 200'e yakın bilim adamı bu projeyi inceledi. Bu proje Türkiye'nin stratejik gücüne çarpan etkisi yapacaktır. İstanbul ve Türkiye'ye hizmette hiçbir engel tanımıyor, hiçbir mazerete izin vermiyoruz. Tek derdimiz bu ülkeye uzun yıllar hizmet edecek eserler üretmek. Birileri istemese de Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız. 

- Çıkmış birileri, 'İsraf, israf, israf' diyor. Ne israfı ya? Hayatınızda sizin böyle bir otoyol yapmışlığınız var mı?

- Milletin iradesini yıkmak için her şeyi denediler. Bunu da hep içerideki maşalarıyla yapmak istediler.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Çıkmış birileri, 'İsraf, israf, israf' diyor. Ne israfı ya? Hayatınızda sizin böyle bir otoyol yapmışlığınız var mı08 Mart 2020 Pazar 17:59
  • 'Hocaların hocası' Prof. Dr. Korkut Boratav: AKP uzatmaları oynuyor08 Mart 2020 Pazar 15:05
  • Ali Babacan partiyi çarşamba günü kuruyor partinin ismi tam bomba ve vekiller de var!08 Mart 2020 Pazar 14:24
  • Babacan ve arkadaşları, bu hafta partiyi kuruyor08 Mart 2020 Pazar 13:50
  • 8 Mart'ta Taksim'de bariyerler08 Mart 2020 Pazar 12:16
  • Gazeteci Murat Ağırel hakkında tutuklama istemiyle yakalama kararı08 Mart 2020 Pazar 12:08
  • Türk Sahil Güvenliği Yunan botunu kovaladı08 Mart 2020 Pazar 12:06
  • Pazarkule Sınır Kapısı’nda göçmen krizi sürüyor07 Mart 2020 Cumartesi 12:57
  • Hulusi Akar, İdlib’de sağlanan ateşkes sonrası sınırı gezdi07 Mart 2020 Cumartesi 12:19
  • THY uçakları dezenfekte ediliyor07 Mart 2020 Cumartesi 10:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti