Erdoğan: Çıkmış birileri, 'İsraf, israf, israf' diyor. Ne israfı ya? Hayatınızda sizin böyle bir otoyol yapmışlığınız var mı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı-Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Erdoğan, Türkiye'nin kadınlarının dün olduğu gibi bugün de destan yazmaya devam ettiğini belirterek, "İş dünyasından eğitime, aileden bilime, sanata, siyasete kadar hayatın her alanında kadınlarımız varlıklarıyla ülkemizin önünü açıyor, yolunu açıyor. Bu topraklarda hamdolsun Nene Hatunlar, Şerife Bacılar, Halide Edipler, Halime Çavuşlar, Melike Hatunlar, Kara Fatmalar hiç eksik olmuyor." dedi.

"Terör örgütleri tarafından haince şehit edilen Aybüke öğretmen istiklal mücadelemizin günümüzdeki bayraktarlarıdır" ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ülkeyi bir asır önce kadını ve erkeğiyle, omuz omuza mücadele ederek bağımsızlığa taşıdık. Cumhuriyetimizi bugünlere, yine kadınlarımızın fedakarlığıyla getirdik. Kadına hak ettiği değeri vermeyen, kılık kıyafetine göre ayıran, sosyal hayattan dışlamaya çalışanlara rağmen kadınlarımızı özgürleştirdik. Türkiye'ye ve kadınlarımızın yüzyıllarca sari mücadelesine yakışmayan o baskıcı, ayrımcı politikalara hamdolsun biz son verdik. Bundan sonra da kadınlarımızı dışlayan, ötekileştiren faşist zihniyete geçit vermeyeceğiz. Türkiye'yi çok daha aydınlık günlere yine kadınlarımızla birlikte kavuşturacağız. 2023 hedeflerimizi, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da kadınlarımızla beraber gerçekleştireceğiz."

'Yol medeniyettir, su medeniyettir'

Erdoğan, bugün Türkiye'nin gurur abidelerinden olan 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun yeni bir bölümünü daha hizmete açtıklarını söyledi.

Şimdiye kadar otoyolun Odayeri-Paşaköy, Paşaköy- Mecidiye, Hüseyinli- Kömürlük, Yassıören-Odayeri, Kurtköy-Liman Bağlantı Yolu, Çatalca-Yassıören, Liman Kavşağı ve Sevindikli Kavşağı bölümlerini devre aldıklarını hatırlatan Erdoğan, "Böylece dünyanın en büyük metropollerinden İstanbulumuzun trafik yükünü önemli ölçüde azalttık. Bugün ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29,5 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Çatalca kesimini sizlerin hizmetine sunuyoruz." diye konuştu.

"Yol medeniyettir, su medeniyettir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Otoyolun bu kesimi, 3 viyadük, 12 köprü, 14 alt geçit, 9 üst geçit, 51 menfez, 2 tünel ile 2 kavşaktan oluştuğunu kaydetti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Cumhuriyetimizi bugünlere kadınlarımızın fedakarlığı ile getirdik.

- Baskıcı, ayrımcı politikalara biz son verdik. Bundan sonra da kadınlarımızı dışlayan faşist zihniyete geçit vermeyeceğiz.

- Bugün burada Türkiye’nin gururu abidelerinden olan 400 km uzunluğundaki Marmara otoyolunun bir bölümünü daha açıyoruz.

- İstanbulumuzun trafik yükünü önemli ölçüde azalttık. Bugün ise Kuzey Marmara otoyolunun Kınalı – Çatalca kesimini sizlerin hizmetinize sunuyoruz. Yol, su medeniyettir.

- Sadece bitirdiğimiz yollar bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini somut olarak ispatlıyor.

- Kanal İstanbul Projesi de en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. 2011 yılında ilk kez milletimizle paylaştığımız bu projeyle ilgili olarak her türlü etüt çalışmasını yaptırdık. Bugüne kadar 11 farklı üniversiteden ve çeşitli kamu kurumlarına mensup 200'e yakın bilim adamı bu projeyi inceledi. Bu proje Türkiye'nin stratejik gücüne çarpan etkisi yapacaktır. İstanbul ve Türkiye'ye hizmette hiçbir engel tanımıyor, hiçbir mazerete izin vermiyoruz. Tek derdimiz bu ülkeye uzun yıllar hizmet edecek eserler üretmek. Birileri istemese de Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız.

- Çıkmış birileri, 'İsraf, israf, israf' diyor. Ne israfı ya? Hayatınızda sizin böyle bir otoyol yapmışlığınız var mı?

- Milletin iradesini yıkmak için her şeyi denediler. Bunu da hep içerideki maşalarıyla yapmak istediler.

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