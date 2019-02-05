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Erdoğan, Çipras'ı Beştepe'de ağırladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Erdoğan, Çipras'ı Beştepe'de ağırladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi. Oktay, Çipras'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişte törenle karşıladı. Çipras ve Oktay, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Çipras daha sonra baş başa 45 dakika görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis hazır bulundu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çipras görüşmesi başladı.

'YUNANİSTAN, TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER GELİŞTİRMEK İSTİYOR'

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki temasları kapsamında, mevkidaşı Kolinda Grabar Kitarovic ile bir araya gelen Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos da, görüşmenin ardıdan düzenlenen ortak basın toplantısında başbakan Aleksis Çipras'ın bugün Ankara'da temaslarda bulunduğunu anımsatarak "Yunanistan, komşusu Türkiye ile barışçıl, dostane ve iyi ilişkiler geliştirmek istiyor. Çipras'ın bugünkü Türkiye ziyareti de bunun önemli bir göstergesi" dedi.

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