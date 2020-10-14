Erdoğan: Çoklu Baro sisteminde olduğu gibi benzer çalışmayı TTB ve diğer meslek kuruluşlarında da yapmak zorundayız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu:

Quote Message: Çoklu Baro sisteminde olduğu gibi benzer çalışmayı TTB ve diğer meslek kuruluşlarında da yapmak zorundayız. Ne zamandan beri terör örgütüyle bağlantılı birisi TTB’nin başına geçebiliyor? Bu terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına adeta el koyması meselesidir. Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır. Önce meslek kurumları ile ilgili genel bir düzenleme, bunun yeterli olmadığı durumlarda da meslek grupları ile ilgili tek tek Meclis’imiz harekete geçmelidir. Bütçenin hemen arkasından Meclis’in işlerinden biri bu olmalıdır. Türk Tabipler Birliği’nin başındaki ‘Türk’ ifadesi bunlara yakışmıyor, zaten bundan nefret ediyorlar. Milletimizin sağlığını bir grup ideolojik fanatiğin ellerine bırakamayız." Çoklu Baro sisteminde olduğu gibi benzer çalışmayı TTB ve diğer meslek kuruluşlarında da yapmak zorundayız. Ne zamandan beri terör örgütüyle bağlantılı birisi TTB’nin başına geçebiliyor? Bu terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına adeta el koyması meselesidir. Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır. Önce meslek kurumları ile ilgili genel bir düzenleme, bunun yeterli olmadığı durumlarda da meslek grupları ile ilgili tek tek Meclis’imiz harekete geçmelidir. Bütçenin hemen arkasından Meclis’in işlerinden biri bu olmalıdır. Türk Tabipler Birliği’nin başındaki ‘Türk’ ifadesi bunlara yakışmıyor, zaten bundan nefret ediyorlar. Milletimizin sağlığını bir grup ideolojik fanatiğin ellerine bırakamayız."

Quote Message: Fatih sondaj gemimizin 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfettiği haberi, milletimizi sevince boğmuştu. Yeni müjdeler geliyor. Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları görecek, hem yeni rezerv miktarını açıklayacağız." Fatih sondaj gemimizin 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfettiği haberi, milletimizi sevince boğmuştu. Yeni müjdeler geliyor. Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları görecek, hem yeni rezerv miktarını açıklayacağız."