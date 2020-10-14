  • BIST 1.183
  • Altın 485,258
  • Dolar 7,9268
  • Euro 9,3086
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 pozitif vaka

Erdoğan: Çoklu Baro sisteminde olduğu gibi benzer çalışmayı TTB ve diğer meslek kuruluşlarında da yapmak zorundayız

»
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu:
Erdoğan: Çoklu Baro sisteminde olduğu gibi benzer çalışmayı TTB ve diğer meslek kuruluşlarında da yapmak zorundayız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu:

Quote Message: Çoklu Baro sisteminde olduğu gibi benzer çalışmayı TTB ve diğer meslek kuruluşlarında da yapmak zorundayız. Ne zamandan beri terör örgütüyle bağlantılı birisi TTB’nin başına geçebiliyor? Bu terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına adeta el koyması meselesidir. Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır. Önce meslek kurumları ile ilgili genel bir düzenleme, bunun yeterli olmadığı durumlarda da meslek grupları ile ilgili tek tek Meclis’imiz harekete geçmelidir. Bütçenin hemen arkasından Meclis’in işlerinden biri bu olmalıdır. Türk Tabipler Birliği’nin başındaki ‘Türk’ ifadesi bunlara yakışmıyor, zaten bundan nefret ediyorlar. Milletimizin sağlığını bir grup ideolojik fanatiğin ellerine bırakamayız."

Çoklu Baro sisteminde olduğu gibi benzer çalışmayı TTB ve diğer meslek kuruluşlarında da yapmak zorundayız. Ne zamandan beri terör örgütüyle bağlantılı birisi TTB’nin başına geçebiliyor? Bu terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına adeta el koyması meselesidir. Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır. Önce meslek kurumları ile ilgili genel bir düzenleme, bunun yeterli olmadığı durumlarda da meslek grupları ile ilgili tek tek Meclis’imiz harekete geçmelidir. Bütçenin hemen arkasından Meclis’in işlerinden biri bu olmalıdır. Türk Tabipler Birliği’nin başındaki ‘Türk’ ifadesi bunlara yakışmıyor, zaten bundan nefret ediyorlar. Milletimizin sağlığını bir grup ideolojik fanatiğin ellerine bırakamayız."

 
Quote Message: Fatih sondaj gemimizin 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfettiği haberi, milletimizi sevince boğmuştu. Yeni müjdeler geliyor. Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları görecek, hem yeni rezerv miktarını açıklayacağız."

Fatih sondaj gemimizin 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfettiği haberi, milletimizi sevince boğmuştu. Yeni müjdeler geliyor. Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları görecek, hem yeni rezerv miktarını açıklayacağız."

 
Quote Message: (Dağlık Karabağ) Benim topraklarımda 100 bin civarı Ermenistan kökenli Ermeni var. Biz onlara olumsuz bir tavır takınmadık. Onlar bizim Azeri kardeşlerimin topraklarını işgal ederek, Azeri kardeşlerimi ötelediler. Şimdi verilen mücadele nedir? Biz topraklarımızı istiyoruz. Minsk 3'lüsü, hala oyalama taktiğiyle bu işi geçiştiriyor. Versenize işgal altındaki toprakları. Kendi topraklarında ne yapacaklarsa yapsınlar. İşgal altındaki bu toprakları oyalama değil, sahiplerine vermektir. Bir müzakere 30 yıl sürer mi? Bizi arayanlar ne diyor? ‘Siz mücahitleri oraya gönderdiniz.’ Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız ve devam edeceğiz. Minsk 3’lüsünün verdiği desteği neden konuşmuyorsunuz? Rusya’dan, Fransa'dan giden silahları niye konuşmuyorsunuz?"

(Dağlık Karabağ) Benim topraklarımda 100 bin civarı Ermenistan kökenli Ermeni var. Biz onlara olumsuz bir tavır takınmadık. Onlar bizim Azeri kardeşlerimin topraklarını işgal ederek, Azeri kardeşlerimi ötelediler. Şimdi verilen mücadele nedir? Biz topraklarımızı istiyoruz. Minsk 3'lüsü, hala oyalama taktiğiyle bu işi geçiştiriyor. Versenize işgal altındaki toprakları. Kendi topraklarında ne yapacaklarsa yapsınlar. İşgal altındaki bu toprakları oyalama değil, sahiplerine vermektir. Bir müzakere 30 yıl sürer mi? Bizi arayanlar ne diyor? ‘Siz mücahitleri oraya gönderdiniz.’ Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız ve devam edeceğiz. Minsk 3’lüsünün verdiği desteği neden konuşmuyorsunuz? Rusya’dan, Fransa'dan giden silahları niye konuşmuyorsunuz?"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de 1632 yeni hasta: 62 can kaybı var, 1314 kişi iyileşti13 Ekim 2020 Salı 20:11
  • AKP Sözcüsü Çelik: Maraş, Kıbrıs Türklerine aittir13 Ekim 2020 Salı 18:26
  • İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılanma talebini reddetti13 Ekim 2020 Salı 18:20
  • Kılıçdaroğlu: Keşke beni mahkemeye verseler, rakamları hâkime söylesem13 Ekim 2020 Salı 18:11
  • KONDA Araştırma müdürü Bekir Ağırdır'dan falaş açıklama: AK Parti'nin oyu yüzde 25'e düştü13 Ekim 2020 Salı 15:51
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ab Konseyi Başkanı Michel'le Telefonda Görüştü13 Ekim 2020 Salı 12:09
  • Azerbaycan ile Ermenistan görüşmelerinde yüksek tansiyon: Türkiye'de masada olmalı13 Ekim 2020 Salı 09:17
  • Cübbeli Ahmet: Atatürk’ün aleyhine konuşulmaz, caiz değildir12 Ekim 2020 Pazartesi 22:15
  • Çökertilen Swinger şebekesinin şifresi çözüldü: Kaz yolundu12 Ekim 2020 Pazartesi 21:47
  • “Teşkilatın numarasını gönderin bana" diyen maskesiz kuryenin 5 yıla kadar hapsi istendi12 Ekim 2020 Pazartesi 19:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti