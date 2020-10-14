Erdoğan: Çoklu Baro sisteminde olduğu gibi benzer çalışmayı TTB ve diğer meslek kuruluşlarında da yapmak zorundayız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu:
Quote Message: Çoklu Baro sisteminde olduğu gibi benzer çalışmayı TTB ve diğer meslek kuruluşlarında da yapmak zorundayız. Ne zamandan beri terör örgütüyle bağlantılı birisi TTB’nin başına geçebiliyor? Bu terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına adeta el koyması meselesidir. Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır. Önce meslek kurumları ile ilgili genel bir düzenleme, bunun yeterli olmadığı durumlarda da meslek grupları ile ilgili tek tek Meclis’imiz harekete geçmelidir. Bütçenin hemen arkasından Meclis’in işlerinden biri bu olmalıdır. Türk Tabipler Birliği’nin başındaki ‘Türk’ ifadesi bunlara yakışmıyor, zaten bundan nefret ediyorlar. Milletimizin sağlığını bir grup ideolojik fanatiğin ellerine bırakamayız."
Çoklu Baro sisteminde olduğu gibi benzer çalışmayı TTB ve diğer meslek kuruluşlarında da yapmak zorundayız. Ne zamandan beri terör örgütüyle bağlantılı birisi TTB’nin başına geçebiliyor? Bu terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına adeta el koyması meselesidir. Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır. Önce meslek kurumları ile ilgili genel bir düzenleme, bunun yeterli olmadığı durumlarda da meslek grupları ile ilgili tek tek Meclis’imiz harekete geçmelidir. Bütçenin hemen arkasından Meclis’in işlerinden biri bu olmalıdır. Türk Tabipler Birliği’nin başındaki ‘Türk’ ifadesi bunlara yakışmıyor, zaten bundan nefret ediyorlar. Milletimizin sağlığını bir grup ideolojik fanatiğin ellerine bırakamayız."
Quote Message: Fatih sondaj gemimizin 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfettiği haberi, milletimizi sevince boğmuştu. Yeni müjdeler geliyor. Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları görecek, hem yeni rezerv miktarını açıklayacağız."
Fatih sondaj gemimizin 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfettiği haberi, milletimizi sevince boğmuştu. Yeni müjdeler geliyor. Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları görecek, hem yeni rezerv miktarını açıklayacağız."
Quote Message: (Dağlık Karabağ) Benim topraklarımda 100 bin civarı Ermenistan kökenli Ermeni var. Biz onlara olumsuz bir tavır takınmadık. Onlar bizim Azeri kardeşlerimin topraklarını işgal ederek, Azeri kardeşlerimi ötelediler. Şimdi verilen mücadele nedir? Biz topraklarımızı istiyoruz. Minsk 3'lüsü, hala oyalama taktiğiyle bu işi geçiştiriyor. Versenize işgal altındaki toprakları. Kendi topraklarında ne yapacaklarsa yapsınlar. İşgal altındaki bu toprakları oyalama değil, sahiplerine vermektir. Bir müzakere 30 yıl sürer mi? Bizi arayanlar ne diyor? ‘Siz mücahitleri oraya gönderdiniz.’ Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız ve devam edeceğiz. Minsk 3’lüsünün verdiği desteği neden konuşmuyorsunuz? Rusya’dan, Fransa'dan giden silahları niye konuşmuyorsunuz?"
(Dağlık Karabağ) Benim topraklarımda 100 bin civarı Ermenistan kökenli Ermeni var. Biz onlara olumsuz bir tavır takınmadık. Onlar bizim Azeri kardeşlerimin topraklarını işgal ederek, Azeri kardeşlerimi ötelediler. Şimdi verilen mücadele nedir? Biz topraklarımızı istiyoruz. Minsk 3'lüsü, hala oyalama taktiğiyle bu işi geçiştiriyor. Versenize işgal altındaki toprakları. Kendi topraklarında ne yapacaklarsa yapsınlar. İşgal altındaki bu toprakları oyalama değil, sahiplerine vermektir. Bir müzakere 30 yıl sürer mi? Bizi arayanlar ne diyor? ‘Siz mücahitleri oraya gönderdiniz.’ Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız ve devam edeceğiz. Minsk 3’lüsünün verdiği desteği neden konuşmuyorsunuz? Rusya’dan, Fransa'dan giden silahları niye konuşmuyorsunuz?"
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