Erdoğan Cuma günü KKTC'de bulunan "kapalı Maraş'ın" açılacağını mı açıklayacak?

Doğal gaz mı? Petrol mü? Aşı mı? Yoksa KKTC 'dünyada' tanınmaya başlayan bir ülke mi olacak?

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici’den çarpıcı bir tahmin geldi.

Gezici, Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjdenin KKTC ile ilgili olabileceğini dile getirdi.

Gezici'ye göre Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası arenada tanınan bir ülke olması çok önemli bir gelişme olacak.

Murat gezici'nin değerlendirmesi şöyle:

"Doğu Akdeniz’de gerilim çok yüksek, dağılan Suriye ile Beyrut arasında Hristiyan bir devlet oluşturma çabası var. Kuzey Kıbrıs’ta bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var, 50-60 gün sonra. Buradaki bir değişimle birlikte belki de bölge Kapalı Maraş bölgesini açabilecek ve bölge belki de Singapur gibi bir bölge olabilecek. Yaklaşık 1974’ten bu yana Kuzey Kıbrıs esasında unutulmuş bir yerdi fakat iktidarın çabaları ile Kuzey Kıbrıs’ta çok ciddi yatırımlar söz konusu oldu. Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası arenada tanınan bir ülke olması çok önemli bir gelişme olacaktır. Cuma günü açıklanacak müjde bununla ilgili de olabilir. Doların ciddi manada düşmesi ve borsanın ciddi anlamda yükselmesi ihtimali doğacaktır."

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