Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak 15 Temmuz'daki gibi bu mücadeleyi ispatlamaya devam edeceğiz

Darbe girişiminin 6. yılı dolayısıyla İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "85 milyon hep birlikte 15 Temmuz gecesi herkese gücümüzü ispatladık.

. Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece nasıl ispatladıysak, bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz" dedi.

Saraçhane'deki programa MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

Erdoğan, "Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere, milletimizin bir daha esaret tehdidine maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz. Ülkemizi dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

KYK borçlarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrası bir açıklama yapacaklarını belirterek ''Gençlerimizi faize, enflasyona kurban etmeyiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin 6. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "15 Temmuz gecesi Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini gösterdik" dedi.

'Türkiye'nin esir edilemeyeceğini gösterdik'

Erdoğan, sabah saatlerinde yayımladığı mesajda da "15 Temmuz gecesi Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini gösterdik" ifadesini kullandı.

Erdoğan mesajında, "Hainleri üzerimize salanların heveslerini kursaklarında bırakırken dostlarımızın yüreklerini ferahlattık, umutlarını güçlendirdik. Türkiye'nin bir daha benzer tehditlerle karşılaşmaması için her alanda gereken tedbirleri aldık. 15 Temmuz tarihini Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan ederek, bu büyük direniş destanının tarihe altın harflerle kazınmasını sağladık" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca Türkiye ekonomisini çökertmeye yönelik tuzakları birer birer bertaraf ettiklerini belirtti:

"Elbette en büyük etkisini hayat pahalılığı olarak hissettiğimiz sıkıntıları da yaşadık ama hamdolsun bu sıkıntıları aşacak güce, imkana, iradeye, kararlılığa sahibiz. Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan, terör örgütleriyle hizaya getirilemeyen Türkiye'nin ekonomi ile teslim alınmasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz."

Erdoğan, "15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dediği mesajının yer aldığı Türkçe ve İngilizce anma ilanı da bugün bazı gazetelerde yayımlandı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da halkı, İstanbul Saraçhane Meydanı'nda yapılacak anma törenine çağırdı.

15 Temmuz darbe girişiminin "Türkiye Aşkına' temalı etkinliklerinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul'daki anma törenlerine katıldı.

Erdoğan, ilk olarak Ankara'da darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin yakınları ve gazilerle birlikte Cumhurbaşkanlığı'ndan yürüyerek 15 Temmuz Anıtı'na geçti. Erdoğan, anıta çiçek bıraktıktan sonra darbe girişiminde yaşamını yitirenler için dua okudu.

Millet Camii'nde kılınan Cuma Namazı ve Hatm-i Şerif programına katılan Erdoğan, Beştepe'deki anma programı sonrası TBMM'ye geçti. Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM Anıtı'na çelenk bıraktı.

Erdoğan, Ankara programının ardından akşam saatlerinde İstanbul'a geçti ve Saraçhane Meydanı'ndaki anma programında bir konuşma yaptı.