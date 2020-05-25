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Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hazmedemeyenlerin insanlarımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz

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"Önümüzde milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıl var"
Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hazmedemeyenlerin insanlarımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve ülkemize katkılarını hazmedemeyenlerin insanlarımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var" dedi.

Erdoğan, tele konferans yöntemiyle AKP’nin 81 il şeşkilatı ile bayramlaştı. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve ülkemize katkılarını hazmedemeyenlerin insanlarımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Ortaya çıkan tablo doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor"

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin, "Türkiye hamdolsun küresel salgın sürecini başarıyla yönetmiş ve sonuca yaklaşmıştır" diyen Erdoğan, "Attığımız normalleşme adımları sonrasında ortaya çıkan tablo doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var" ifadesini kullanan Erdoğan, "Yıllarca sağlık alanında yaptığımız yatırımları eleştirenlerin ne kadar içi boş siyaset yaptıkları, son 2,5 ayda yaşananlarla ortaya çıkmıştır" şeklinde konuştu.

"AK Parti, önümüzdeki yeni dönemin de lokomotifi olmayı sürdürecektir"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin son 18 yıldaki tüm reformlarına, kalkınma hamlelerine, zaferlerine imza atan AK Parti, önümüzdeki yeni dönemin de lokomotifi olmayı sürdürecektir."

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