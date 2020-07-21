  • BIST 118.042
  • Altın 403,526
  • Dolar 6,8215
  • Euro 7,8565
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKKTC'de 2 yeni vaka...Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 15 oldu

Erdoğan: Deniz yetki alanlarındaki hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla savunuyoruz

» »
Erdoğan: Deniz yetki alanlarındaki hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla savunuyoruz
Erdoğan: Deniz yetki alanlarındaki hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla savunuyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda Doğu Akdeniz konusunda kritik mesajlar verdi.

Türkiye’nin ilk deniz sondaj gemisi Fatih’in Ekim 2018’de, ikinci sondaj gemisi Yavuz’un da geçen yıl da Akdeniz’de sondaja başladığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu hamlelerimizle, Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz’de kurulmaya çalışılan tuzakları tersine çevirdik. KKTC’nin Türkiye Petrollerine verdiği ruhsat alanlarında ve kendi kıta sahanlığımızda arama ve sondaj çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz. Birilerinin iznine tabi değiliz, haklarımız çerçevesinde adım attık.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanları konusundaki mutabakat sonrası yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi.

Erdoğan, “Libya ile imzaladığımız Mutabakat Muhtırasına dayalı olarak ülkemizin Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarındaki hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunuyoruz. Ayrıca bu ülke ile enerji alanındaki iş birliğimizin güçlendirmek için ilave adımlar atıyoruz. Libya’nın meşru hükümetine karşı saldırgan tavırlar içinde olan herkesi, uluslararası hukuka ve Libyalıların iradesine saygı göstermeye davet ediyoruz” dedi.

Bu arada, Türkiye, Libya ile deniz yetki alanları konusunda varılan mutabakat çerçevesinde bölgede sismik araştırma için adım attı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı faaliyetler kapsamında, Türkiye Meis adasının güneyi ve doğusunda NAVTEX ilan etti.

Bugün yayınlanarak yürürlüğe giren NAVTEX 2 Ağustos’a kadar geçerli olacak.

Öte yandan, bölgede tek yanlı hak iddiasında bulunan Yunanistan, NAVTEX ilanı üzerine Yunan ordusunu teyakkuz durumuna geçirdi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Güney Kıbrıs ziyaretini yarıda keserek Atina’ya döndü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gemikonağı’nda elektrik kesintisi21 Temmuz 2020 Salı 19:31
  • Erhürman:Başbakan’ın erken seçim için tarih vererek fiilen bittiğini ilan ettiği yok hükmünde bir hükumet!!!21 Temmuz 2020 Salı 19:21
  • KKTC'de 2 yeni vaka...Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 15 oldu21 Temmuz 2020 Salı 19:08
  • Bakan Pilli:Toplam 1001 test yapıldı,2 pozitif vakaya rastlandı21 Temmuz 2020 Salı 19:06
  • KTGB’den Basın Kartı Komisyonu ile ilgili açıklama21 Temmuz 2020 Salı 18:30
  • Basın Kartı Komisyonu çalışmalarını sonlandırdı21 Temmuz 2020 Salı 18:29
  • Güney Kıbrıs 'ta bugün 1395 test yapıldığı ve 2 yeni Covid-19 pozitif vakaya rastlandı21 Temmuz 2020 Salı 17:49
  • Gazimağusa-Lefkoşa anayolu kenarında yangın21 Temmuz 2020 Salı 17:20
  • İnci Uygar yaşamını yitirdi21 Temmuz 2020 Salı 16:53
  • Şemiler: “1878’den beri Kıbrıs Türkleri bir mücadele verdi. (1974'e kadar) Bunun son 10 yılında Türkiye vardır. Öncesinde yoktur21 Temmuz 2020 Salı 16:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti