  • BIST 11050.93
  • Altın 2551.75
  • Dolar 32.958
  • Euro 35.8058
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAİran'da siyasi deprem: Reformcuların zaferi neden şaşkınlıkla karşılandı?

Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan'a Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşme talimatı verdiğini açıkladı

»
ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Erdoğan, "Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili Biden'la konuştum. Bana 3-4 haftaya bu sorunun çözüleceğini söyledi" dedi
Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan'a Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşme talimatı verdiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Suriye ile normalleşme gündemi kapsamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme talimatı verdiğini söyledi.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi için temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Filistin topraklarında barış sağlanana kadar Türkiye'nin İsrail ile NATO arasında iş birliği yapılmasına yönelik girişimlerini onaylamayacağını söyledi.

Erdoğan, "İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin, NATO ile ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir. Filistin topraklarında kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde işbirliği yapılması yönündeki girişimler, Türkiye tarafından onaylanmayacaktır" dedi.

Erdoğan, Ankara'nın ateşkesin ilanı ve kalıcı barışın temini için garantörlük dahil her türlü inisiyatifi almaya hazır olduğunu ifade etti.

"Hedefimiz Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmak"

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'nin katılım sürecine ilişkin soruya, "Gözlemci üye olarak değil, bizim hedefimiz orada daimi üye olmaktır. Bunu gerek sayın Putin'le gerek Şi Jinping ile ayrı ayrı görüştüm. Ayrıca Kazakistan başkanı ile görüştüm ve bütün daimi üyelerden bu konuda destek istedim" cevabını verdi.

Son dönemde gündeme gelen Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşme adımları ile ilgili de konuşan Erdoğan, ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Suriye ile ilişkileri düzeltmek üzere Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme talimatı verdiğini söyledi.

F-16 sorunu 3-4 haftaya bitecek

ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Erdoğan, "Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili Biden'la konuştum. Bana 3-4 haftaya bu sorunun çözüleceğini söyledi" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin NATO müttefiklerinden terörle mücadelede birlik olmasını beklediğini söyledi. Erdoğan, "Bazı müttefiklerimizin özellikle terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG ile kurdukları çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kripto varlık piyasası, yeni düzenlemeden nasıl etkilenecek?28 Haziran 2024 Cuma 15:39
  • Erdoğan'dan "Sayın Esed" sürprizi: Zamanında ailece görüştük, yarın yine olmaz diyemem28 Haziran 2024 Cuma 15:35
  • Türkiye gri listeden çıkarıldı28 Haziran 2024 Cuma 13:18
  • Erken seçim için tarih veren Özgür Özel'den yeni açıklama27 Haziran 2024 Perşembe 14:32
  • Türkiye’den hibe edilen mobil X-RAY tarama sistemi yarın teslim alınacak27 Haziran 2024 Perşembe 13:48
  • Erdoğan, AKP'nin 7 il başkanını görevden aldı27 Haziran 2024 Perşembe 09:05
  • TCMB faiz kararını bugün açıklayacak27 Haziran 2024 Perşembe 08:51
  • "Türkiye, Güney Kıbrıs’ı BM Güvelik Kurulu’na taşıyabilir"26 Haziran 2024 Çarşamba 13:13
  • Tufan Erhürman'dan AK Parti'ye ziyaret: Mustafa Elitaş ile görüştü25 Haziran 2024 Salı 14:39
  • CTP Genel Başkanı Erhürman Ankara’da25 Haziran 2024 Salı 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti