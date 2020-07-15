Erdoğan: “Doğu Akdeniz’de attığımız adımlarla Kuzey Kıbrıs Türklerinin haklarını koruduk”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz anma etkinleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda şehit aileleri için verilen yemeğe katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

EVLAT ACISI BİR ANNE-BABANIN EN ZOR İMTİHANIDIR

* Milletin evine, bu gazi mekana teşrif ettiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Gazilik mertebesine ulaşmış gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Şüphesiz evlat acısı yaşamak çok zordur. Bir anne, babanın en zor imtihanıdır. Allah hiçbir anne babaya evlat acısı yaşatmasın. Eşini, kardeşi kaybetmenin acısını da yalnızca yaşayanlar bilir.

ABİDELEŞEN METANETLERİNE ŞAHİT OLUYORUZ

* Şehadet mertebesine ulaşmak ne kadar ulvi bir derece ise, arkasında kalanlar için şükretmek de bu derece ulvi bir görevdir. Şehit ailelerimiz ile bir araya gelmeye, telefonda konuşmaya çalışıyorum. Şehit yakınlarımızın abideleşen metanetlerine bu ziyaretler ve görüşmelerde şahit oluyoruz.

GAZİLERİMİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

* Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar bu milletin de canından bir parçadır. Şehitlerimizin bıraktığı diğer yakınları ile birlikte, yetimleri ve öksüzleri de bu millete emanettir. Gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız.

MİLLETİMİZ TOPYEKUN İŞGALİ ÖNLEDİ

* Bir günün bir ömre asra bedel olduğu günler olur. 15 Temmuz bu millet için öyle bir geceydi. Tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak bir zafer kazanılmıştır. Milletimiz darbe girişimini engellemenin yanı sıra, topyekun bir işgali engellemiştir.

* Atılan kurşunların, getirilen tedbirler karşısında adeta eridiği o gece, Allah’ın yardımı, aziz milletimizin cesareti, şehit ve gazilerimizin fedakarlığı sayesinde aydınlık bir geleceğe dönüşmüştür.

15 TEMMUZ TERÖRLE MÜCADELEDE BİR MİLATTIR

* 15 Temmuz sonrasında Türkiye’nin DEAŞ’tan, YPG’ye kadar birçok terör örgütüne darbeler indirmesinin arkasında FETÖ’nün temizlenmesi vardır. Özel okullar tasfiye edilmeye başlandıkça çocuklarımızın ufku açılmaya başlamıştır. TSK, her türlü operasyonu icra edecek imkanlara kavuşmuştur.

* 15 Temmuz terörle mücadelede de bir milat olmuştur. Sadece ülke içinde değil, dışında da tarihin en büyük terör operasyonlarını düzenledik. Doğu Akdeniz’de attığımız adımlarla Kuzey Kıbrıs Türklerinin haklarını da koruduk.