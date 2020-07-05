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Erdoğan: “Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik”

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Erdoğan: “Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik”
Erdoğan: “Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye alınan “Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni”ne video konferansla katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Santraller bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır. Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir." dedi.

"Türkiye olarak bugüne kadar mücadelesiz hiçbir kazanım elde etmedik." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik.

Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye, 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığını ortaya koymuştur."

Özel sektörümüz sadece OSB'lerde son 6 ayda 10 milyar liralık yatırımla 583 yeni fabrikayı tamamlayarak üretime geçirdi."

'ÜLKEMİZE KARŞI DOĞU AKDENİZ'DE KURULMAYA ÇALIŞILAN OYUNLARI VE TUZAKLARI YERLE BİR ETTİK'

Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın gerisindeki niyet açıkça ortadadır." ifadesini kullandı.

"Sağlıktan ekonomiye, diplomasiden güvenliğe kadar her konuda kendimize güveniyoruz." diyen Erdoğan, "Büyük mücadeleler ve çabalar sonucunda sağladığımız güven ortamı, enerji yatırımlarına olumlu yönde yansımıştır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik." diye konuştu.

Erdoğan, "Son 18 yılda kamu ve özel sektör eliyle enerjiye 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılmasını temin ettik." dedi.

'MADENLERİMİZİN GÜN YÜZÜNE ÇIKARILMASI İÇİN YOĞUN ÇALIŞMALAR İÇERİSİNDEYİZ'

Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikasının açılışının ağustos ayında gerçekleştirileceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Madenlerimizin gün yüzüne çıkarılması için yoğun çalışmalar içerisindeyiz.

Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı, bu yatırımları sekteye uğratarak Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılığa mahkum etmektir.

2020 yılının ilk 5 ayında yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimizi yüzde 66'ya yükselttik.

Geçtiğimiz yıl yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik enerjisi üretiminde Avrupa'da ikinci sırada yer aldık.

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