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Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki mücadele sadece hak değil istikbal mücadelesidir

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Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki mücadele sadece hak değil istikbal mücadelesidir
Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki mücadele sadece hak değil istikbal mücadelesidir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘İlk Yerli Güneş Paneli Fabrikası’nın açılışında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle: 

"Bu bölgenin bende farklı bir yeri var. Temelini ben atmıştım. Şimdi 13. OSB Ankara'da nereden nereye... Bunlar durarak olmadı, çalışarak oldu. Şimdi 13. OSB'de çok çok önemli bir yatırımın adımını atıyoruz.

İlk Yerli Güneş Paneli Fabrikası'nın güneş paneli sisteminde ülkemizi ileri çıkaracağını düşünüyorum. Bu santralle 2 milyon vatandaşımızın yıllık enerji ihtiyacını karşılayacağız. Kalyon Holding'in yatırımına tebrik ediyorum. 

Dünyanın birçok ülkesinde yatırımlar durmuşken Türkiye özgün bir yol izliyor. İnsanımızın sağlığından taviz vermeden ülkemizi büyüme trendine sokmak için gayret ediyoruz. Salgın sadece sosyal hayatı değil günlük yaşantımızın her alanını etkilemiştir. Ülkemiz bu salgını en başarılı olarak yürüten ülkelerdendir. 

Vaka sayısında kısmi artış yaşansa da salgın hâlâ kontrol altındadır. 

Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini yeniden yakalamış gözüküyor.

CHP zihniyetinin biz esir almasına izin verirsek vesayete izin veririz.  Konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 artarak tarihi rekora imza attı. Diplomaside, ekonomide başarının temel şartı enerjide bağımlılığı en aza indirmektir. Dışa bağımlı bir ülkenin siyasi bağımsızlığı tartışmalıdır.

Dışa bağımlılığı azaltmak için yerli yenilenebilir enerjinin payına yükselttik.

Bugün güneşten elektrik üretimi, toplam üretimi, toplam üretimin yüzde 4'ünü oluşturuyor. Özellikle Doğu Akdeniz'de ne işimiz var diyen muhalefetin iyi öğrenmesini istiyorum bu 

Doğu Akdeniz'deki mücadele sadece hak değil istikbal mücadelesidir. Bugün Mavi Vatan'ı savunmak önemlidir. Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılan Sevr'e boyun eğmeyeceğiz. Korsanlığa prim verirsek gelecek nesillerin yüzüne bakamayız. Siyasette, ekonomide, savunmada, enerjide geçmişte yapılan hataların bedelini ödemek zorunda kaldık. 

Siyasi hırslarını ülkenin çıkarlarının önüne koyan partiden milli ve yerli tavır beklemek zor bir hayaldir.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki adımları günlük siyaset kurban edilemeyecek kadar stratejiktir. CHP’den yurt dışındaki dostlarına taşeronluk yapmak yerine Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye eksenli hareket etmesini istiyoruz.

CHP yönetiminden Rum ve Yunan tezlerine sözcülük yapmasını değil milletin hissiyatına uygun davranmasını bekliyoruz. Türkiye Doğu Akdeniz’de hakkını sonuna kadar aramakta kararlıdır. Hiçbir güç ve tehdit ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarından mahrum bırakmaz. 

Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyorum. Bu müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz. Bu müjdeyi tüm milleti vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum"

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