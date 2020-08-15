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Erdoğan: Döviz kurundan, faizden, terörden, ülkemizin tökezlemesinden medet uman CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz

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Erdoğan: Döviz kurundan, faizden, terörden, ülkemizin tökezlemesinden medet uman CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz
Erdoğan: Döviz kurundan, faizden, terörden, ülkemizin tökezlemesinden medet uman CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin "Oruç Reis 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edecek. En küçük tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı ile yemek programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle:

  • Türkiye'nin gerek sahadaki gerekse masadaki gücü artık rakiplerimiz tarafından bile kabullenilmektedir.
  • Döviz kurundan, faizden, terörden, ülkemizin tökezlemesinden medet uman CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz.
  • IMF kapılarında bekletilen bir Türkiye vardı. Borcumuz 23.5 milyar dolardı. Mayıs 2013'te biz bu borcu sıfırladık. Cumhur ile Cumhuriyet bizim dönemizde kucaklaşmıştır. Bizim IMF ile işimiz yok. Onlar bizden borç talebinde bulundular.
  • Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine hiç olmadığı kadar yakındır.
  • 100 yıl önce Türkiye'yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar Doğu Akdeniz'de bunu başaramayacaklardır.
  • Dünya 5'ten büyüktür çağrımız, küresel düzeyde adalet talep etme çağrısı olmuştur. Türkiye'nin gerek sahada gerekse masadaki gücü, rakiplerimiz tarafından da kabul edilmiştir.

'Yunanistan bu şekilde devam ederse gereğini yaparız'

  • Doğu Akdeniz'de Fransa ve Yunanistan'ın tırmandırdığı gerilim, bu hazımsızlığın göstergesidir. Bu yaklaşımı devam ettirirlerse gereğini yaparız.
  • Yunanistan birilerinin kışkırtmasıyla değil, aklı selim ile hareket etmeli.
  • Oruç Reis 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edecek. En küçük tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz.
  • Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız.

'Mavi Vatan'ı kararlılıkla koruyacağız'

  • Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak bugün de 'Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız.
  • Uluslararası deniz hukuku ve yerleşik teamüller açısından ülkemiz sonuna kadar haklı. Bunu elindeki tüm imkanlarla savunacak.
  • Ülkemizin kaderi ile AK Parti'nin kaderi adeta birleşmiş, bütünleşmiştir. İçeride ne kadar güçlü olursak, kenetlenirsek dışarıda da o kadar güçlü oluruz.
  • Hangi görüşten olursa olsun insanımızla aramıza duvarlar örmeyeceğiz. Asil gayemizin millete hizmet olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız.
 
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