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Erdoğan: "Döviz kurunu döviz kurşunu haline getirdiler"

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Erdoğan, Balıkesir'de Astsubay Mezuniyet Töreni'nden konuştu. "Türkiye'nin ABD ile müttefiklik ilişkisi kadar diğer ülkelerle de ortaklık ve müttefiklik ilişkilerine ihtiyacı var" dedi.
Erdoğan: "Döviz kurunu döviz kurşunu haline getirdiler"

Döviz kurunun artışıyla ilgili olarak ise "Terör örgütleri içimizdeki ihanet çeteleri aracılığı ile yapamadıklarını, döviz kurunu döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla yapmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik operasyondur" diyen Erdoğan, "Döviz kuru ne olacak diyenlere de cevabımız: Bu da geçer yahu" ifadelerini kullandı.

Ekonomi yönetiminin ülke içinde gereken tüm tedbirlerini aldığını, bunların sonuçlarının yavaş yavaş alınmaya başladığını ekledi.

Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasına Washington'dan gelen 'endişeleniyoruz" açıklamalarına yanıt verdi. Cumhurbaşkanı, "Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı var, bunu en kısa sürede alacağız" dedi.

Erdoğan Türkiye'nin de proje ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının teslimatıyla ilgili de konuştu.

"F-35'lerin verilmesi gerekiyor"

ABD Kongresi'nin iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi, geçen ay Türkiye'ye F-35 yeni nesil savaş uçağı teslimatının geçici olarak durdurulması tasarısını kabul etmişti. Erdoğan, Türkiye'nin 2002'de dahil olduğu F-35 projesi için "Biz anlaşmanın gereği olan 900 milyon dolar ödeme yaptık. F-35’lerin bize verilmesi gerekiyor. Verilir verilmez… Bilemem. Artık dünya tek ülkeden ibaret değil. Orası vermezse biz başka ülkeden bunları temin ederiz. Veya üretiriz. Bakın İHA'ları da vermediler, kendimiz ürettik" dedi.

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